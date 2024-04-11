11 апреля
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Экономика
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Условия факторинга для клиента

Факторинг в России становится всё более востребованным. По данным АФК, факторинговыми услугами на конец 2023 года пользуются уже 14 919 компаний — это на 19,7% превышает показатель предыдущего года, и почти на треть больше, чем в конце 2021.

Вы тоже рассматриваете возможность использования факторинга для своего бизнеса, но не уверены, что он вам подойдёт? Давайте разберёмся в условиях получения факторинговых услуг.

Понятие факторинга

Факторинг — услуга для производителей и поставщиков, которые продают товары другим компаниям на условиях отсрочки платежа. В услугу входит финансирование под уступку долга от покупателя, которое позволяет получать оплату за проданный товар сразу после поставки, а также сопутствующие полезные услуги: проверку платёжеспособности и надёжности покупателя, помощь в управлении дебиторской задолженностью.

Основные требования к клиенту

  • Компания любого размера, поставляющая товары или услуги с отсрочкой платежа другим компаниям.
  • Ведение основной деятельности в течение последних 3-6 месяцев.
  • Отсутствие запущенных процедур ликвидации, банкротства, реорганизации.
  • Отсутствие упоминаний в российском санкционном списке самой компании, её учредителей и руководителей.

Условия использования факторинга

  • Наличие дебиторской задолженности от покупателя. Если ваши покупатели платят сразу, а не с отсрочкой, факторинг использовать не получится, т.к. он подразумевает финансирование под уступку права требования долга с покупателя.
  • Отсутствие проблемной задолженности. Если покупатель не заплатил до окончания периода отсрочки, оформить факторинг по сделкам с ним нельзя. Фактор принимает в качестве обеспечения только не просроченную задолженность от надёжных покупателей.
  • Период отсрочки больше 30, но меньше 180 дней (в редких случаях до 360 дней). Факторинг предлагает краткосрочное финансирование. Если период отсрочки составляет более год – это невыгодно для фактора, риски слишком большие. Если период отсрочки меньше месяца, то оформлять факторинг не имеет смысла – будет больше забот, чем выгоды обеим сторонам.
  • Сделки только в B2B. Факторинг предназначен только для сделок с другими компаниями, а не для работы с индивидуальными покупателями. Также если покупателей много, а сумма сделок небольшая (например, 100 покупателей с чеками по 30 тысяч), то в факторинге будет отказано.
  • Понятные условия сделки. Если условия договора поставки сомнительны, фактор может отказать в финансировании. Точно не подходят сложные услуги, в которых трудно определить результат, и поставки товаров с послепродажным обслуживанием.

Преимущества банковского факторинга для клиентов

Факторинг предлагают не только банки, но и специализированные факторинговые компании. Однако первые лидируют в предоставлении этих услуг в России. На это есть несколько причин.

  • Простое оформление. Проще подтвердить платёжеспособность и не нужно предоставлять данные о компании, если расчётный счёт открыт в том же банке.
  • Быстрые операции. Скорость перевода не зависит от внешних факторов. Деньги на счёт поступают без задержек.
  • Безопасность. Банк обеспечивает безопасность переводов и сохранение конфиденциальных сведений. Ему можно доверять.
  • Широкая партнёрская сеть. Банки сотрудничают с большим количеством клиентов, поэтому предлагают больше возможностей для безрегрессного факторинга.
  • Готовые инструменты. У крупных банков есть готовые инструменты для аналитики и коммуникации с клиентами. Они могут сделать использование факторинга удобнее и прозрачнее.

ООО «Сбербанк Факторинг»

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