Установлены курсы евро и доллара на новогодние каникулы

Банк России не изменил с 1 января 2020 года официальный курс доллара США, оставив его на уровне 61,9057 рубля (на новогодние каникулы и четверг, 9 января).

При этом единая европейская валюта прибавила почти 4 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,3777 рубля.

«Рубль завершил год на устойчивых позициях, опережая своих коллег по развивающемуся сегменту», констатирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Эйфория, связанная с торговым соглашением (США и Китая), может продлиться и в первые дни наступающего года, а значит, и рубль способен передвинуть максимумы от текущих уровней», — говорится в обзоре эксперта.

Реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за октябрь 2019 года поднялся на 0,5% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца, пишет «Росбалт». При этом реальный курс рубля к доллару повысился за отчетный период на 1%, к евро — на аналогичную величину. За 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 6,1%, в том числе к доллару — на 4,5%, а к евро — на 8,6%.

Ранее российские экономисты высказались о перспективах рубля в 2020 году. Национальной валюте прогнозируют стабильность как минимум в первой половине следующего года.