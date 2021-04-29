«Утонут в фекалиях»: ассенизаторы российского города объявили бессрочную забастовку

В Астрахани с начала недели более 40 ассенизаторских машин не вышли на рейсы.

Представители профессии обвинили власти к создании невыгодных условий для работы и заявили, что забастовка будет бессрочной.

«Золотари» понимают, что без них около 1 тыс. домов «просто утонут в фекалиях», они настаивают на своих требованиях — вернуть прежнее место слива нечистот, сообщает сайт «Астрахань».

Предприниматели говорят, что чиновники администрации предложили им несколько весьма отдаленных мест на выбор, но они «не смогут сделать даже минимума поездок, а такое расстояние съест всю прибыль».

«Значит, нам цены повышать?» — возмущаются ассенизаторы.

Протестующие заявляют, что «забастовка продлится столько, сколько нужно», пишет «Росбалт». Если власти не начнут диалог, водители ассенизаторских машин грозят «принять более жесткие меры»: устроить митинг или перекрыть движение на трассах.

Ранее в Красноярском крае жители Балахтинского района пожаловались, что им возят воду в старой машине, которая раньше откачивала «фекалии».

Жители сообщили, что машина для подвоза питьевой воды раньше откачивала септик (стоковые воды из независимых канализации).

Кроме того, техника давно устарела и требует ремонта — работает с перебоями, вода вытекает, а шланги с дырами.