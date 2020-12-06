Ассенизаторскую машину переделали под водовоз. Жители села в шоке от водички и пишут жалобы

Жители сообщили, что машина для подвоза питьевой воды раньше откачивала септик (стоковые воды из независимых канализации).
Кроме того, техника давно устарела и требует ремонта — работает с перебоями, вода вытекает, а шланги с дырами.
«Бедный водитель — весь мокрый от рук до ног! Посадили мужика на металлолом: вози, главное, вози! Самая фишка в том, что данная машина занималась откачкой септиков, потом каким-то образом возили воду в Приморске на дачи, потом недолгое время в деревню Щетинкино. Потом приехала в Балахту и, со слов главы поселкового Совета, прошла обработку», — пожаловались жители.
В администрации Балахтинского района не захотели прояснить телеканалу ситуацию и перенаправили к подрядчику. Там информацию не подтвердили и не опровергли, но пообещали провести проверку.
В региональной компании, занимающейся развитием коммунальных систем на принципах компромисса между техническими задачами и платежеспособностью потребителей, пояснили, что машины с питьевой водой тщательно промывают, берут пробы и проводят анализ.
Если у людей все-таки есть сомнения, то нужно обращаться в Роспотребнадзор, посоветовали в компании.
Ранее бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к строгому режиму по коррупционному делу «с запашком».