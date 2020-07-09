Бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к строгому режиму по коррупционному делу «с запашком»

Бывшего вице-мэра Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко признали виновным в получении взятки и вынесли приговор.

Экс-чиновник проведет в колонии строгого режима пять лет. Также он обязан выплатить штраф в 1,3 млн рублей, сообщили в СК.

С января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от фирмы по транспортировке сточных вод в качестве взятки 1,3 млн рублей.

Эти деньги предназначались за общее покровительство, в частности, за дачу указаний подчиненным о заключении с компанией муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов в поселке Центральном.

Экс-чиновник в полном объеме еще на этапе следствия признал вину. Противоправные деяния обвиняемого были пресечены оперативниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Александр Алексеенко. Анна Зайкова.

Любопытно, что сторона гособвинения просила суд назначить Алексеенко наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 6 млн рублей.

Как стало известно altapress.ru, прокуратура будет обжаловать приговор. Впрочем, апелляционную жалобу в краевой суд намерена подать и сторона защиты экс-чиновника.

В мэрии Барнаула Алексеенко работал 20 лет — с 1999 года. До этого он пять лет был главным инженером жилищно-коммунального отдела завода «Химволокно» и совсем недолго — главным инженером барнаульского «ЖЭУ».