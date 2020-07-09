Бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к строгому режиму по коррупционному делу «с запашком»

Экс-чиновник проведет в колонии строгого режима пять лет. Также он обязан выплатить штраф в 1,3 млн рублей, сообщили в СК.
С января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от фирмы по транспортировке сточных вод в качестве взятки 1,3 млн рублей.
Эти деньги предназначались за общее покровительство, в частности, за дачу указаний подчиненным о заключении с компанией муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов в поселке Центральном.
Экс-чиновник в полном объеме еще на этапе следствия признал вину. Противоправные деяния обвиняемого были пресечены оперативниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Любопытно, что сторона гособвинения просила суд назначить Алексеенко наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 6 млн рублей.
Как стало известно altapress.ru, прокуратура будет обжаловать приговор. Впрочем, апелляционную жалобу в краевой суд намерена подать и сторона защиты экс-чиновника.
В мэрии Барнаула Алексеенко работал 20 лет — с 1999 года. До этого он пять лет был главным инженером жилищно-коммунального отдела завода «Химволокно» и совсем недолго — главным инженером барнаульского «ЖЭУ».