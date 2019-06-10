Вице-мэра Барнаула подозревают в миллионной взятке

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год Алексеенко получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.
«В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в следкоме.
Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин 6 июня уволил Александра Алексеенко. Исполнять обязанности вице-мэра будет один из заместителей главы администрации.
«Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения. Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула», — жестко высказался в отношении взяточников Сергей Дугин на заседании городского Совета по противодействию коррупции.