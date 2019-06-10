Вице-мэра Барнаула подозревают в миллионной взятке

Алтайские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении вице-мэра по городскому хозяйству Александра Алексеенко. Он подозревается в получении взяток общей суммой более миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год Алексеенко получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

«В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в следкоме.

Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин 6 июня уволил Александра Алексеенко. Исполнять обязанности вице-мэра будет один из заместителей главы администрации.