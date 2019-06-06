Мэр Барнаула внезапно и жестко пригрозил коррупционерам в органах власти

Глава Барнаула Сергей Дугин сказал, что будет жестко реагировать на взяточников. Об этом он заявил на заседании городского совета по противодействию коррупции, сообщается на сайте мэрии .

На совещании чиновники проанализировали антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города. Градоначальник заявил, что любое проявление коррупции в органах власти должно жестко пресекаться, а взяточники — увольняться.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения. Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула.

Напомним, по неподтвержденным данным, председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки.