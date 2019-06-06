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Политика

Мэр Барнаула внезапно и жестко пригрозил коррупционерам в органах власти

Глава Барнаула Сергей Дугин сказал, что будет жестко реагировать на взяточников. Об этом он заявил на заседании городского совета по противодействию коррупции, сообщается на сайте мэрии.

Сергей Дугин
Сергей Дугин
Официальный сайт Барнаула

На совещании чиновники проанализировали антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города. Градоначальник заявил, что любое проявление коррупции в органах власти должно жестко пресекаться, а взяточники — увольняться.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения. Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула.

Напомним, по неподтвержденным данным, председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки.

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