Мэр Барнаула уволил своего зама по городскому хозяйству, возможно, из-за коррупции

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин 6 июня уволил Александра Алексеенко, вице-мэра по городскому хозяйству, сообщила пресс-служба мэрии. Решение принято на фоне неподтвержденной информации о задержании Алексеенко в связи с получением взятки.

Исполнять обязанности вице-мэра будет один из заместителей главы администрации, сообщили в администрации.

До этого некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали информацию о возможном задержании Алексеенко сотрудниками ФСБ. В пресс-службе ФСБ эту информацию не комментируют. Однако, по данным altapress.ru, на утро 6 июня уголовное дело могло быть еще не возбуждено.

В мэрии сообщили:

Официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.

В региональном следкоме ИА «Банкфакс» сообщили, что в их ведомство такие материалы дела не поступали.

Однако неофициально источники в мэрии подтверждают факт проведения операции ФСБ в отношении Алексеенко.

Напомним, что буквально накануне Сергей Дугин на заседании городского Совета по противодействию коррупции жестко высказался в отношении взяточников: