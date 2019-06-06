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Политика

Мэр Барнаула уволил своего зама по городскому хозяйству, возможно, из-за коррупции

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин 6 июня уволил Александра Алексеенко, вице-мэра по городскому хозяйству, сообщила пресс-служба мэрии. Решение принято на фоне неподтвержденной информации о задержании Алексеенко в связи с получением взятки.

Александр Алексеенко.
Александр Алексеенко.
Анна Зайкова

Исполнять обязанности вице-мэра будет один из заместителей главы администрации, сообщили в администрации.

До этого некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали информацию о возможном задержании Алексеенко сотрудниками ФСБ. В пресс-службе ФСБ эту информацию не комментируют. Однако, по данным altapress.ru, на утро 6 июня уголовное дело могло быть еще не возбуждено.

В мэрии сообщили:

Официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.

В региональном следкоме ИА «Банкфакс» сообщили, что в их ведомство такие материалы дела не поступали.

Однако неофициально источники в мэрии подтверждают факт проведения операции ФСБ в отношении Алексеенко.

Напомним, что буквально накануне Сергей Дугин на заседании городского Совета по противодействию коррупции жестко высказался в отношении взяточников:

Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения. Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула.

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