«Утро президента»: власти потратят 141 млн рублей на новогодние подарки

Федеральные органы власти и государственные корпорации потратят на новогодние сувениры и подарки более 141 млн рублей. Данные на основе открытых тендеров портала госзакупок проанализировал РБК.

Наибольшие траты на праздничные закупки заложило Управление делами президента — 35,9 млн рублей. Основной статьей расходов станет подготовка к новогоднему приему президента в Большом театре 27 декабря. Второе место в рейтинге издания оказались траты Минобороны (27 млн рублей). На третьем месте — Генпрокуратура с 25 млн руб., закупившая сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы. ​

Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей, пишет ura.ru. Часть денег уйдет на закупку флешек из карельской березы и икорниц с росписью гжелью. Экзотичные подарки запланировал и Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России. Перед Новым годом для сотрудников пенитенциарной системы страны закупят водочные штофы в форме Спасской башни Кремля, чайные пары «Утро президента».

Креативностью подарков смогли выделиться и сотрудники компании «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Для них закупают стеклянные шары, внутри которых рядом с елями должны стоять самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в арктической раскраске. Всего планируется приобрести 500 подобных сувениров. Один экспонат обойдется примерно в четыре тысячи рублей.

Корпоратив за 4,6 млрд рублей

Всего федеральные и региональные госструктуры направят в 2018 году на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд руб., подсчитали в Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко». Всего госструктуры потратили 2,6 млрд руб. на праздничные украшения и гулянья. 2 млрд руб. стоили подарки — открытки, конфеты и билеты на новогодние концерты.