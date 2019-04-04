ЦБ решил, как банки будут раскрывать информацию о комиссии

ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для банков единые рекомендации о том, как раскрывать информацию о размере комиссии, взимаемой с клиента при использовании банкомата или платежного терминала. Стандарт утвержден совместным письмом, сообщает ФАС . Кроме банков он распространяется и на другие организации, оказывающие платежные услуги.

Рекомендации подготовили из-за того, что некоторые игроки рынка пытаются получить преимущество, предоставляя клиентам неточные или искаженные данные о комиссиях, пишет bfm.ru. Так, используются различные психологические уловки, которые делают информацию о комиссиях недоступной для нормального восприятия, отмечает ФАС.

Обязательным к исполнению стандарт не является.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может разработать собственный банкомат, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Русского дома на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это произойдет, если устройства самообслуживания перестанут отвечать требованиям по их защите.