В АКЗС рассказали о неминуемом влиянии Covid-19 на экономику Алтайского края

У депутата поинтересовались, какие изменения в экономической части грозят Алтайскому краю. По словам Лунева, спрогнозировать последствия Covid-19 в плане экономики очень сложно.
«Однако, учитывая степень интеграции международных экономических систем, мы все понимаем, что наличие такого масштабного фактора влияния неминуемо скажется (и уже сказывается) на экономике России и нашего края, в частности», — ответил парламентарий.
В конечном итоге, по его мнению, многое будет зависеть от того, насколько оперативно мировому сообществу удастся взять под контроль вспышку инфекции.
«Сейчас существуют различные сценарии — от оптимистичных до пессимистичных, с соответствующими расчетами и поправками в финансовые документы. Время покажет, какими из них нам придется руководствоваться. Я, как представитель реального сектора, надеюсь на лучшее, но просчитываю худший сценарий», — прокомментировал Лунев.
Ранее altapress.ru сообщал, что барнаульцы стали скупать недвижимость на фоне ослабевающего рубля.