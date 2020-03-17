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Недвижимость

Барнаульцы стали скупать недвижимость на фоне слабого рубля

Покупать недвижимость на фоне ослабевающего рубля выгодно, считает президент Союза риэлторов Барнаула Лариса Мельситова. Ее слова приводит «Алтайский портал недвижимости».

Недвижимость.
Недвижимость.
СС0

На рынке недвижимости в Барнауле растет спрос. Одной из причин этого стало падение рубля. Также свою роль сыграло сезонное оживление и сохранение банками минимальных ставок по ипотеке.

«Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость — это стабильный актив. Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время, как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте», рассказала Лариса Мельситова.

Скакнут ли цены

Резкого повышения цен не наблюдается, так как предложений на рынке много. Резкий скачок будет только при ажиотажном спросе, отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

На первичном рынке этого не наблюдается — застройщики корректируют цены плавно.

«У нас никакого повышения, связанного с курсом рубля, не было — только плановые, которые зависят от стадии возведения дома», — говорит руководитель отдела продаж «Жилищной инициативы» Наталья Синельникова.

Об этом же сообщили в «Строительной перспективе» и «Союзе».

Ранее altapress.ru писал, что подавляющее большинство россиян ожидает нового экономического кризиса и больше опасаются падения курса рубля и подорожания товаров, чем заражения коронавирусом.

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