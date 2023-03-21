В АКЗС рассказали, сколько денег собрали для помощи мобилизованным и на что их потратили

В Алтайском крае уже более полугода собирают средства на поддержку мобилизованных, рассказали в пресс-службе Алтайского краевого заксобрания.

С сентября 2022 года на счета фондов поступило более 20 млн рублей. Средства переводили крупные компании и предприятия, предприниматели, частные лица.

По словам Дениса Голобородько, вице-спикера АКЗС, все закупки производили при взаимодействии с правительством края, военными комиссарами, руководством воинских частей и семьями военнослужащих.

На что потратили собранные средства: снаряжение ( сапоги , спальники , палатки , рюкзаки , перчатки и т.д.) — 3,7 млн рублей;

сапоги спальники палатки рюкзаки перчатки и т.д.) — 3,7 млн рублей; оборудование ( квадрокоптеры , дальномеры , радиостанции , бинокли , наушники , батарейки и т.п.) — 6,5 млн рублей;

квадрокоптеры дальномеры радиостанции бинокли наушники батарейки и т.п.) — 6,5 млн рублей; генераторы , солнечные панели , сварочные приборы , газовые плитки , удлинители — 3 млн рублей;

солнечные панели сварочные приборы газовые плитки удлинители — 3 млн рублей; лекарства , бинты , средства для оказания первой помощи — 99 тыс. рублей;

бинты средства для оказания первой помощи — 99 тыс. рублей; транспортные услуги ( доставка гуманитарных грузов и пр.) — 1,5 млн рублей.

Также более 1,5 млн рублей ушло на покупку угля, дров и строительных материалов для мобилизованных, когда они были на мобилизационном пункте в Омске.

Часть собранных денег направили на помощь семьям военнослужащих.

Денис Голобородько добавил, что работу по сбору средств и оказанию помощи военнослужащим продолжают.

Ранее жителям Алтайского края вновь стали приходить повестки в военкомат.