В АКЗС рассказали, сколько денег собрали для помощи мобилизованным и на что их потратили

С сентября 2022 года на счета фондов поступило более 20 млн рублей. Средства переводили крупные компании и предприятия, предприниматели, частные лица.
По словам Дениса Голобородько, вице-спикера АКЗС, все закупки производили при взаимодействии с правительством края, военными комиссарами, руководством воинских частей и семьями военнослужащих.
На что потратили собранные средства:
- снаряжение (сапоги, спальники, палатки, рюкзаки, перчатки и т.д.) — 3,7 млн рублей;
- оборудование (квадрокоптеры, дальномеры, радиостанции, бинокли, наушники, батарейки и т.п.) — 6,5 млн рублей;
- генераторы, солнечные панели, сварочные приборы, газовые плитки, удлинители — 3 млн рублей;
- лекарства, бинты, средства для оказания первой помощи — 99 тыс. рублей;
- транспортные услуги (доставка гуманитарных грузов и пр.) — 1,5 млн рублей.
Также более 1,5 млн рублей ушло на покупку угля, дров и строительных материалов для мобилизованных, когда они были на мобилизационном пункте в Омске.
Часть собранных денег направили на помощь семьям военнослужащих.
Денис Голобородько добавил, что работу по сбору средств и оказанию помощи военнослужащим продолжают.
Ранее жителям Алтайского края вновь стали приходить повестки в военкомат.