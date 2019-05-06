Аналитики Сбербанка обнаружили сокращение малого и среднего бизнеса в Алтайском крае

Алтайский край вошел в число регионов, в которых произошло сокращение активных предприятий малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли аналитики Сбербанка, изучившие платежи компаний. Хотя анализ проведен на основе сведений клиентов банка и их контрагентов, авторы исследования полагают: результат вполне позволяет сделать выводы об общей динамике рынка.

Где прибыло , где убыло

В целом по стране количество активно работающих компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в августе 2018 года—марте 2019 года увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом (август 2017 года—март 2018-го).

Причем рост наблюдался в большинстве регионов, однако в 25-ти (в том числе в Алтайском крае) произошло сокращение.

В Ярославской области количество активных компаний сектора уменьшилось на 3,8%, в Удмуртии на 3,4%, в Москве и Московской области на 3,3% — здесь сокращение было наибольшим.

В Алтайском крае этот показатель средний: минус 1,32%. Напомним, ранее руководитель управления УФНС по Алтайскому краю утверждал, опираясь на данные налоговиков, что в регионе количество индивидуальных предпринимателей и юрлиц наоборот увеличилось.

В целом же по стране наибольший прирост среди регионов, для которых имеются репрезентативные данные, обнаружен в Камчатском крае (8%), Тыве (7,1%) и Чувашии (6,9%).

Бизнес. СС0.

Куда едут и откуда бегут

Сокращение активного бизнеса — следствие не только закрытия, но и миграции в другие регионы. По данным аналитиков Сбербанка, за счет оттока компаний в другие регионы в августе 2018 года—марте 2019 года Алтайский край потерял 0,12% субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наибольший чистый отток в другие регионы наблюдался в Курганской области (0,5%). А чистый приток компаний из других регионов оказался самым существенным в Калмыкии: переехавшие из других областей предприниматели составили 0,4% от количества активных компаний в регионе в 2017 году.

Бизнес. СС0

Где больше занимаются бизнесом

Изучили аналитики банка и степень проникновения малого и среднего бизнеса. Для этого они измерили количество активных компаний (включая ИП и юрлиц) на тысячу человек трудоспособного возраста.

В Алтайском крае этот показатель оказался невысок: 22,85, тогда как в среднем по стране — 27,6 единиц. Это 51-е место среди 70 изученных регионов.

Больше всего активных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (39,1 на тысячу трудоспособных), в Москве и Московской области (37,4) и в Калиниградской области (36,9). Меньше всего — в Тамбовской области: 18,36.

Для сравнения: в Китае этот же показатель достигает 45, в Европе — 57, в США — порядка 90 предприятий микро, малого и среднего бизнеса на 1 тыс. человек.

Бизнес. СС0.

В каких отраслях сокращение больше всего?

В целом по стране — в строительстве: здесь количество активно работающих компаний сократилось на 5,3%. Падение также зафиксировано в добыче полезных ископаемых, выработке электроэнергии, а также оптовой и розничной торговле.

Из комментария Сбербанка:

Это совершенно не означает «смерть» предприятий и их полный уход с рынка. В силу методологии это может быть просто отсутствие движений по счетам, и активность может восстановиться даже в оставшейся части года. Однако такой результат хорошо перекликается с долгосрочными трендами в российской экономике, которые наблюдаются в последние 5 лет.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Как проводился анализ

Обычно основным источником информации о состоянии сегмента является реестр МСП, публикуемый налоговой службой. Но даже просто оценить динамику количества компаний по нему трудно, так как ежегодно в августе он пересматривается на основании данных о выручке компаний за прошлый год.

При этом все вновь зарегистрированные компании, а также перерегистрированные автоматически записываются в малый бизнес. Кроме того, в реестре остается часть де-факто недействующих компаний.

В Сбербанке сделали собственную оценку числа активных игроков в секторе. В ее основу легла статистика банка о количестве компаний, которые не просто зарегистрированы, но осуществляют какую-либо деятельность. То есть по их счетам проходят расчеты. В банке полагают, что этот подход позволяет устранить искажения, связанные с временным «выпадением» из реестра из-за технических нарушений.

Методология не чувствительна к тому, обслуживается ли компания в Сбербанке. Аналитики оценили не только активность компаний на основании данных об их входящих и исходящих платежах.

И хотя часть компаний, не имеющих бизнеса с клиентами банка (около 5%), осталась вне поля зрения, репрезентативность выборки позволяет делать выводы об общей динамике рынка, полагают авторы исследования.