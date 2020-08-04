В Алтайском крае больше чем в два раза выросла безработица

В период распространения коронавируса безработица выросла в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом, отмечает «Политсибру».
На бирже труда стоит 34,8 тыс. человек. За последний месяц число безработных увеличилось более чем на тысячу человек.
Год назад этот показатель составлял 16 тыс.
«Ситуация у нас на рынке напряженная, вызвана ограничительными мерами из-за коронавируса. В крае фиксируется увеличение регистрируемого уровня безработных жителей. <…> С начала ограничительных мероприятий к нам обратились порядка 57 тыс. наших граждан», — цитирует Капуру «Интерфакс».
Официально безработными признано меньше, потому что часть согласилась на вакансии, другим в этом статусе отказали.
13 тыс. человек в крае работает удаленно, 2,6 тыс. имеют неполную занятость, а 1,4 тыс. человек находятся в простое.
Под официальное сокращение попало 2 тыс. работников сначала года, а с 1 марта без работы по разным причинам осталось 17,5 тыс. человек.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что с 1 апреля число официальных безработных в России выросло в 3,5 раза.