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Экономика

В Алтайском крае больше чем в два раза выросла безработица

Официально безработными в Алтайском крае считаются 35 тыс. жителей, о чем на пресс-конференции 4 августа заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Карантин. Офис.
Карантин. Офис.
CC0

В период распространения коронавируса безработица выросла в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом, отмечает «Политсибру».

На бирже труда стоит 34,8 тыс. человек. За последний месяц число безработных увеличилось более чем на тысячу человек.

Год назад этот показатель составлял 16 тыс.

«Ситуация у нас на рынке напряженная, вызвана ограничительными мерами из-за коронавируса. В крае фиксируется увеличение регистрируемого уровня безработных жителей. <…> С начала ограничительных мероприятий к нам обратились порядка 57 тыс. наших граждан», — цитирует Капуру «Интерфакс».

Официально безработными признано меньше, потому что часть согласилась на вакансии, другим в этом статусе отказали.

13 тыс. человек в крае работает удаленно, 2,6 тыс. имеют неполную занятость, а 1,4 тыс. человек находятся в простое.

Под официальное сокращение попало 2 тыс. работников сначала года, а с 1 марта без работы по разным причинам осталось 17,5 тыс. человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что с 1 апреля число официальных безработных в России выросло в 3,5 раза.

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