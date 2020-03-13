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Экономика

В Алтайском крае досрочно отозвали лицензию на золотодобычу в Тогуле

Федеральное агентство по недропользованию отозвало лицензию на добычу полезных ископаемых в границах нацпарка «Тогул» в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном минприроды.

На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.
На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.
ОНФ.

Лицензия принадлежала компании «Корсан Групп». Приказом федерального агенства досрочно ее отозвали: добыча полезных ископаемых в границах особо охраняемой природной территории недопустима.

Минприроды края с экспертами рабочей группы ранее проверили деятельность организации. Как оказалось, участок не разрабатывался. Это и стало поводом для снятия государственной лицензии с учета.

Теперь недропользователь обязан в соответствии со статьей 26 федерального закона «О недрах» ликвидировать и законсервировать предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения (в случае наличия), добавили в ведомстве.

Ранее altapress.ru писал, что алтайские экологи через суд выгнали золотодобытчика с реки Ануй в Солонешенском районе.

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