В Алтайском крае досрочно отозвали лицензию на золотодобычу в Тогуле

Федеральное агентство по недропользованию отозвало лицензию на добычу полезных ископаемых в границах нацпарка «Тогул» в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном минприроды.

На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.

Лицензия принадлежала компании «Корсан Групп». Приказом федерального агенства досрочно ее отозвали: добыча полезных ископаемых в границах особо охраняемой природной территории недопустима.

Минприроды края с экспертами рабочей группы ранее проверили деятельность организации. Как оказалось, участок не разрабатывался. Это и стало поводом для снятия государственной лицензии с учета.

Теперь недропользователь обязан в соответствии со статьей 26 федерального закона «О недрах» ликвидировать и законсервировать предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения (в случае наличия), добавили в ведомстве.

Ранее altapress.ru писал, что алтайские экологи через суд выгнали золотодобытчика с реки Ануй в Солонешенском районе.