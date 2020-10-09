В Алтайском крае подешевело дизельное топливо

В сентябре дизельное топливо подешевело на 0,8%, за весь период 2020 года — на 2,8%. В среднем по краю дизтопливо стоит 46,73 рубля за литр.

Литр бензина вырос в цене на 0,1% по сравнению с августом, но подешевел на ту же величину с начала года.

Средние цены в сентябре на бензин АИ-95 в регионе составляли 43,26 рублей за литр. Самый дорогой бензин по-прежнему в Рубцовске — 43,68 рубля. Дизельное топливо еще дороже — 47,01 рублей.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 70 строчку рейтинга регионов по доступности бензина.