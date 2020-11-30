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Экономика

В Алтайском крае продается самая дешевая в России гречка и спагетти

Аналитики посчитали, как изменились цены на гречневую крупу, сахар и муку в России к октябрю 2020 года. Алтайский край, как один из главных производителей, держит цены на минимальном уровне.

Спагетти.
Спагетти.
открытые источники (CC0)

В несетевой рознице килограмм гречневой крупы-ядрицы в Алтайском крае в октябре стоил 78 рублей, сообщает РИА Новости. Это самая низкая цена в России. Например, в Хабаровском крае за килограмм придется отдать 99 рублей.

Средняя цена килограмма пшеничной муки в октябре составила 45 рублей, в Алтайском крае — 36 рублей, но это не самая низкая цена. В Псковской области мука продается в среднем за 33 рубля.

Макароны-спагетти весом 500 граммов в октябре в среднем продавались на уровне 53 рубля, в Алтайском крае зафиксировали самый доступный ценник — 36 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге спагетти стоят 69 и 70 рублей

Ранее Алтайский край вошел в список регионов с самым дешевым хлебом.

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