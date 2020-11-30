В Алтайском крае продается самая дешевая в России гречка и спагетти

В несетевой рознице килограмм гречневой крупы-ядрицы в Алтайском крае в октябре стоил 78 рублей, сообщает РИА Новости. Это самая низкая цена в России. Например, в Хабаровском крае за килограмм придется отдать 99 рублей.
Средняя цена килограмма пшеничной муки в октябре составила 45 рублей, в Алтайском крае — 36 рублей, но это не самая низкая цена. В Псковской области мука продается в среднем за 33 рубля.
Макароны-спагетти весом 500 граммов в октябре в среднем продавались на уровне 53 рубля, в Алтайском крае зафиксировали самый доступный ценник — 36 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге спагетти стоят 69 и 70 рублей
Ранее Алтайский край вошел в список регионов с самым дешевым хлебом.