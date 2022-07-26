В Алтайском крае продают самые дешевые бананы в Сибири

Алтайский край возглавил рейтинг сибирских регионов по дешевизне бананов. Об этом сообщает « ФедералПресс » со ссылкой на региональные органы статистики.

Средняя стоимость этих фруктов в регионе составила 100 рублей, что почти на 20,9% дороже, чем в начале года. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 15,2%.

Тройку лидеров замкнули Кемеровская и Новосибирская области, где бананы чуть дороже 105 рублей.

Наиболее высокие цены оказались в Иркутской области (148 рублей), Красноярском крае (143 рубля) и Хакасии (141 рубль).

В среднем по России стоимость бананов составила 105 рублей, по Сибири — 124 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость целого ряда продуктов в Алтайском крае снизилась за неделю с 24 июня 1 июля 2022 года. Так, цена сахара уменьшилась с 74 до 72 руб. за килограмм, а баранины — с 553 до 543 руб., молоко — с 76 до 74 руб. (за литр). Также подешевели многие овощи, в том числе капуста, картофель, лук и морковь.