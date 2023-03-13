В Алтайском крае реальная средняя зарплата показала минимальный рост за последние десять лет

По итогам 2022 года средняя зарплата в Алтайском крае составила чуть более 38 тыс. рублей, сообщает «Банфакс».

С учетом инфляции эта сумма больше среднего жалования 2021 года всего на 0,5%. Это один из самых низких приростов за последние 10 лет.

Официально средняя заработная плата в регионе в декабре 2022 года достигла 53,1 тыс. рублей, что на 17,8% больше среднего показателя конца 2021 года.

С учетом роста цен на товары и услуги заработная плата выросла всего на 5% по сравнению с декабрем 2021 года.

Средняя зарплата за весь 2022 год в регионе составила 38,3 тыс. рублей. Жители края, которые получают среднюю зарплату, стали более обеспеченными всего на 0,5%.

Как сообщает «Банкфакс», это худший показатель за последние десять лет.

Ранее мы рассказали, что жители Алтайского края просят самые низкие зарплаты в Сибири и зарабатывают меньше всех.