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Экономика

В Алтайском крае «рванул» вперед экспорт аграрной продукции

Экспорт злаковых культур из Алтайского края за девять месяцев увеличился в 2 раза, экспорт масличных культур — в 2,6 раз, сообщили в правительстве Алтайского края. Причин столь динамичного роста вывоза алтайской сельхозпродукции власти пока не раскрывают.

Зерно.
Зерно.
Анна Зайкова

Сколько ввозят

Экспорт злаковых культур за 9 месяцев 2019 года составил 193 тыс. тонн, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщили в правительстве края со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Продукции реализовано на 38,6 млн долларов.

Динамично развивался и экспорт масличных культур. С начала года за пределы страны отгружено более 100 тыс. тонн, это в 2,6 раза больше 9 месяцев прошлого года. Продукции продано на 40 млн долларов, это в 2,3 раза к аналогичному периоду 2018 года.

Кто ест нашу продукцию

Основные направления экспорта пшеницы — Латвия, Азербайджан, Казахстан.
Гречиху приобретают Китай, Монголия, Япония.
Ячмень интересен Ирану, Беларуси, Турции.
Овес — Монголии и Финляндии.
Рожь — Латвии.

Вагон.
Вагон.
Иван Кузьмин

Основные потребители подсолнечника: Казахстан, Китай, Беларусь.
Сою покупает Китай, Казахстан, Узбекистан.
Рапс — Китай, Монголия, Беларусь.
Лен масличный — Китай и Латвия.

Как ранее сообщал altapress.ru, краю необходимо увеличить экспорт сельхозпродукции за пять лет в 2,7 раза. Такие задачи поставлены в одном из нацпроектов.

Между тем, ранее переработчики рассказывали, что этому мешает высокая стоимость перевозки продукции по железной дороге, таможенные пошлины стран, в которые ввозится продукция, и сложности с получением сертификатов в соответствии с требованиями стран-покупателей. Впрочем, речь шла о перевозке переработанной продукции, а не сырья.

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