В Алтайском крае сменится руководитель налоговой инспекции Юрий Куриленко

По словам Романенко, за пять лет, которые Юрий Куриленко находился у руля инспекции, налоговые поступления возросли в полтора раза.
«Счастливого продвижения по службе на благо России и той территории, где вы будете работать», — сказал Романенко.
И добавил: «Возвращайтесь к нам в любом статусе. Будем вам рады».
На данный момент о преемнике Юрия Куриленко ничего не известно.
Напомним, свой пост налоговик занял в сентябре 2017 года, сменив Валерия Тараду. В Алтайский край он приехал из Бурятии.
Кстати, накануне Куриленко рассказал altapress.ru, как бизнес прожил 2021 год без любимого налога, крупных доначислений и реорганизации.