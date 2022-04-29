29 апреля
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Экономика

В Алтайском крае сменится руководитель налоговой инспекции Юрий Куриленко

29 апреля станет последним днем работы Юрия Куриленко, руководителя управления ФНС по Алтайскому краю. Об этом сообщил председатель АКЗС Александр Романенко, вручая ему награду.

Юрий Куриленко.
Юрий Куриленко.
Анна Зайкова.

По словам Романенко, за пять лет, которые Юрий Куриленко находился у руля инспекции, налоговые поступления возросли в полтора раза.

«Счастливого продвижения по службе на благо России и той территории, где вы будете работать», — сказал Романенко.

И добавил: «Возвращайтесь к нам в любом статусе. Будем вам рады».

На данный момент о преемнике Юрия Куриленко ничего не известно.

Напомним, свой пост налоговик занял в сентябре 2017 года, сменив Валерия Тараду. В Алтайский край он приехал из Бурятии.

Кстати, накануне Куриленко рассказал altapress.ru, как бизнес прожил 2021 год без любимого налога, крупных доначислений и реорганизации.

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