В Алтайском крае снижается производство стройматериалов

Союз строителей и инвесторов Алтайского края обеспокоен снижением объемов производства стройматериалов в регионе. По итогам 8 месяцев индекс в этой отрасли составил 91,2%.

Особенно заметным является снижение выпуска бетона — 154 тыс. кубометров или 64% от уровня прошлого года.

Почти на 20% упало производство кирпича — 85,4 млн штук.

Выпуск плит из цемента, бетона или искусственного камня составил за январь-август 2020 года 231 тыс. кв метров (97%).

Лишь по показателю «производство блоков и прочих строительных изделий для зданий» отмечается положительная динамика — 378 тыс. кубов или 104%.

Ранее altapress.ru cообщал, что общий объем строительных работ за 8 месяцев составил в крае 1,041 млн кв. метров. Это на 3,2% меньше, чем в 2019 году за тот же период.