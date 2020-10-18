В Алтайском крае снижается производство стройматериалов

Особенно заметным является снижение выпуска бетона — 154 тыс. кубометров или 64% от уровня прошлого года.
Почти на 20% упало производство кирпича — 85,4 млн штук.
Выпуск плит из цемента, бетона или искусственного камня составил за январь-август 2020 года 231 тыс. кв метров (97%).
Лишь по показателю «производство блоков и прочих строительных изделий для зданий» отмечается положительная динамика — 378 тыс. кубов или 104%.
Ранее altapress.ru cообщал, что общий объем строительных работ за 8 месяцев составил в крае 1,041 млн кв. метров. Это на 3,2% меньше, чем в 2019 году за тот же период.