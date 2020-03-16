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Экономика

В Алтайском крае сократился уровень безработицы

Алтайский край оказался оказался на 58 месте в списке по уровню безработицы. Всего число безработных россиян по итогам ноября 2019 — января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 3,7 до 3,5 млн человек, гласят данные РИА Рейтинг.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Уровень безработицы в ноябре 2019 — январе 2020 года в Алтайском крае составил 5,5%. К аналогичному периоду прошлого года безработилась снизилась на 1,6%.

При этом число безработных на 100 открытых вакансий в регионе составляет 371.

Среднее время поиска работы в III квартале 2019 года — 5,9 месяца.

По данным аналитиков, самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Санкт-Петербурга. Там уровень безработицы составляет всего 1,5%.

Как ранее писал altapress.ru, рост безработицы в Алтайском крае обусловлен сезонным фактором. Осенью и зимой число безработных увеличивается и это существенно на рынок труда не влияет.

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