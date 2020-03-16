В Алтайском крае сократился уровень безработицы

Уровень безработицы в ноябре 2019 — январе 2020 года в Алтайском крае составил 5,5%. К аналогичному периоду прошлого года безработилась снизилась на 1,6%.
При этом число безработных на 100 открытых вакансий в регионе составляет 371.
Среднее время поиска работы в III квартале 2019 года — 5,9 месяца.
По данным аналитиков, самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Санкт-Петербурга. Там уровень безработицы составляет всего 1,5%.
Как ранее писал altapress.ru, рост безработицы в Алтайском крае обусловлен сезонным фактором. Осенью и зимой число безработных увеличивается и это существенно на рынок труда не влияет.