Не сезон: в Алтайском крае объяснили рост безработицы

Рост безработицы в Алтайском крае обусловлен сезонным фактором, объяснили в краевом управлении по труду и занятости населения. Осенью и зимой число безработных увеличивается и это существенно на рынок труда не влияет.

Минимальная численность безработных традиционно фиксируется в начале ноября. Со второй половины месяца начинается рост, который обусловлен сезонным фактором, и не оказывает существенного влияния на рынок труда, уверены специалисты ведомства.

«Более 40% из числа обратившихся в службу занятости в ноябре-декабре, ранее работали в организациях сельского хозяйства», — добавили в управлении.

С 13 по 19 ноября число зарегистрированных безработных выросло на 839 человек (всего 13 784 человека), что на 108 меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край назвали в перечне регионов, где стремительно растет безработица.