Не сезон: в Алтайском крае объяснили рост безработицы

Минимальная численность безработных традиционно фиксируется в начале ноября. Со второй половины месяца начинается рост, который обусловлен сезонным фактором, и не оказывает существенного влияния на рынок труда, уверены специалисты ведомства.
«Более 40% из числа обратившихся в службу занятости в ноябре-декабре, ранее работали в организациях сельского хозяйства», — добавили в управлении.
С 13 по 19 ноября число зарегистрированных безработных выросло на 839 человек (всего 13 784 человека), что на 108 меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край назвали в перечне регионов, где стремительно растет безработица.