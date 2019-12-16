В Алтайском крае создали новый сорт яровой пшеницы, урожайность которой выше на 61%

Новый сорт относится к группе среднепоздних с вегетационным периодом 86−88 дней. Созревает одновременно или на пару дней позднее стандартных сортов Алтайская 105 и Тобольская.

Средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании составила 41,9 ц/га, что на 15,9 ц/га (61%) выше стандарта.

Формирует крупное зерно с высоким содержанием белка и клейковины. По комплексу показателей качества относится к группе ценной или средней по качеству пшеницы.

Новый сорт пшеницы планируют со следующего года районировать по Сибири.

Кроме того, селекционеры вывели еще один сорт гречихи, один сорт ячменя ярового, три гибрида кукурузы, один сорт картофеля и один гибрид капусты белокочанной.