Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Алтайском крае создали новый сорт яровой пшеницы, урожайность которой выше на 61%

Алтайские селекционеры создали новый сорт мягкой яровой пшеницы Лидер 80, сообщает Минсельхоз Алтайского края.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

Новый сорт относится к группе среднепоздних с вегетационным периодом 86−88 дней. Созревает одновременно или на пару дней позднее стандартных сортов Алтайская 105 и Тобольская.

Средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании составила 41,9 ц/га, что на 15,9 ц/га (61%) выше стандарта.

Формирует крупное зерно с высоким содержанием белка и клейковины. По комплексу показателей качества относится к группе ценной или средней по качеству пшеницы.

Новый сорт пшеницы планируют со следующего года районировать по Сибири.

Кроме того, селекционеры вывели еще один сорт гречихи, один сорт ячменя ярового, три гибрида кукурузы, один сорт картофеля и один гибрид капусты белокочанной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость