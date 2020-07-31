В Алтайском крае субподрядчик требует банкротства «главного по мусору»

Компания по вывозу мусора «Благоустройство города Славгорода» подала заявление в суд о банкротстве регионального оператора по ТКО «Позитив 88». О риске банкротства «Позитива 88» предупреждали в начале года на федеральном уровне. Однако в самой компании считают подачу заявления о банкротстве рабочим моментом и полагают: тема не стоит того, чтобы о ней писали.

Последняя капля

Компания «Благоустройство города Славгорода» (БГС) собирает и вывозит твердые коммунальные отходы на территории этого города по договору с главным по мусору в Славгородский зоне — регоператором «Позитив 88». БГС — это его субподрядчик.

За вывоз мусора население и юрлица платят регоператору. Он аккумулирует деньги, разбирается с теми, кто не хочет платить, и обязан перечислить оплату своим субподрядчикам.

По факту же «Позитив» расплачивался не лучшим образом. За полтора года совместной работы по очистке страны от мусора БГС дважды с судился в регоператором из-за неполной оплаты, следует из картотеки арбитража.

И дважды взыскал с него деньги. Сначала 1,4 млн рублей за 10 месяцев 2019 года (и это решение вступило в силу), а затем еще 900 тыс. — уже за следующие шесть месяцев.

Последнее решение, вынесенное 15 июня, «Позитив» обжалует. А тем временем БГС 24 июля подало заявление о его банкротстве.

ТКО. Altapress.ru

Первая попытка в регионе

Субподрядчики в крае и раньше судились с регоператором из-за недобросовестной оплаты. Как уже сообщал altapress.ru, предприниматель Ирина Петропавловская взыскала с регоператора Алейской зоны «Спецобслуживание Центральное» более 2 млн рублей.

Тот, задолжав деньги, отказался платить и передал объемы мусора, которые вывозила Петропавловская в частном секторе Алейска, фирме «Цветовод».

Петропавловская сейчас пытается возобновить сбор мусора через суд и требует от регоператора упущенную выгоду, оценивая ее в 3 млн рублей. А «Цветовод» уже тоже добивается в суде от этого же регоператора уплаты долга — более 7 млн рублей.

Но ни тот, ни другой алейские подрядчики до сих пор не требовали банкротства регоператора. Попытка компании БГС обанкротить «главного по мусору» в своей зоне — первая в Алтайском крае.

Вывоз мусора. sgd22.ru

Риски банкротства не усматриваются

О высоком риске банкротства «Позитива 88» в начале года предупреждали на федеральном уровне — в «Российском экологическом операторе». Об этом было заявлено в ходе обсуждения темы у полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщало агенство ТАСС.

У «Позитива» большие долгие перед кредиторами, утверждалось на встрече. А кроме этого — низкий уровень платежей потребителей. По данным на апрель 2020 года, опубликованным в «Алтайском правде», население задолжало ему около 50 млн рублей.

Признание «Позитива» несостоятельным повлекло бы за собой большие проблемы с вывозом ТКО не только из Славгорода, но и из Ярового и девяти районов Славгородский зоны.

Между тем, в минстрое края еще в начале года не согласились с выводом «Российского эко-оператора» о высоком риск банкротства «Позитива 88″. Такой же позиции ведомство придерживается и сегодня.

В хозяйственной деятельности ни одного из региональных операторов, действующих в крае, признаки банкротства не усматриваются», — пояснили altapress.ru в пресс-службе минстроя Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Моральное воздействие

В министерстве сообщили, что обе компании — «Позитив 88» и «Благоустройство города Славгорода» — сейчас спорят об объеме оказанных услуг, подлежащих оплате.

«Спор подлежит рассмотрению в гражданско-правовом порядке посредством подачи искового заявления о взыскании задолженности. Вмешательство органов исполнительной власти в деятельность хозяйствующих субъектов запрещена», — отметили в ведомстве.

При этом избранный подрядчиком способ защиты нарушенного права в минстрое считают неверным. Иск о банкротстве «направлен в большей части для морального воздействия».

«Одним из оснований для признания должника банкротом по сути является наличие решения суда о взыскании задолженности, вступившего в законную силу. Тут его нет», — пояснили в минстрое.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Рабочие моменты

В самой компании подачу иска о банкротства назвали «обычной рабочей ситуацией», не стоящей того, чтобы о ней писали.

«У компании есть право и возможность подать иск. Она ими воспользовалась. Задолженность небольшая», — сказал директор «Позитива 88» Виктор Прокин.

Прокин подтвердил, что население и юрлица задолжали регоператору. Правда, сумму, названную в апреле (50 млн рублей) не подтвердил и не опроверг: «Нет под рукой документов». Из его объяснений следует, что проблемы задолженности потребителей регоператор решает в предусмотренном законом порядке.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Основания для лишения статуса отсутствуют

По данным службы судебных приставов, сам «Позитива 88» должен кредитору 619 тыс. рублей. При этом в минстрое края заверили, что основания для лишения статуса регоператора «Позитив 88″ отсутствуют.

Основанием для лишения статуса регионального оператора может быть признана его задолженность по оплате услуг оператора по обращению с ТКО, превышающая двенадцатую часть необходимой валовой выручки регионального оператора. В нашем случае не превышает», — заверили в минстрое.