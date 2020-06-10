В Алтайском крае централизовано закупят тысячи презервативов

10 июня на сайте центра госзакупок Алтайского края появилась информация о тендере на поставку 8,5 тыс. презервативов. Стоимость контракта — 73 тыс. рублей.

Презервативы в большом количестве понадобились барнаульская Городская больница № 11. Согласно техническому заданию, они будут использоваться в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ.

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями.

Заявки принимаются до 19 июня, поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме до 15 декабря, пишет Политсибру.

Надо сказать, что в прошлом году медучреждения края тоже запасались презервативами по-крупному. Резиновых и латексных изделий — перчаток и насадок на датчики — тогда закупить почти 14,2 млн рублей.