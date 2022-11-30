В Алтайском крае удвоилось число миллиардеров

В Алтайском крае в 2022 году удвоилось число миллиардеров, передает пресс-служба УФНС по региону.

О доходе от 1 до 10 млрд рублей заявили 12 налогоплательщиков. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Больше 10 млрд рублей получает только один человек. Он получил доход от ценных бумаг, судя по данным УФНС.

Что касается доходов от 1 до 10 млн рублей, то в Алтайском крае более 13 тыс. человек, которые об этом заявили.

Доход от 10 до 100 млн рублей получает 520 налогоплательщиков. Это на 32% больше, чем в 2021 году.

От 100 до 500 млн рублей задекларировали доход 90 плательщиков, или на 27 человек больше, чем год назад. 81% из них — ИП, 19% - физлица, продавшие ценные бумаги.

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