30 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В Алтайском крае удвоилось число миллиардеров

В Алтайском крае в 2022 году удвоилось число миллиардеров, передает пресс-служба УФНС по региону.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

О доходе от 1 до 10 млрд рублей заявили 12 налогоплательщиков. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Больше 10 млрд рублей получает только один человек. Он получил доход от ценных бумаг, судя по данным УФНС.

Что касается доходов от 1 до 10 млн рублей, то в Алтайском крае более 13 тыс. человек, которые об этом заявили.

Доход от 10 до 100 млн рублей получает 520 налогоплательщиков. Это на 32% больше, чем в 2021 году.

От 100 до 500 млн рублей задекларировали доход 90 плательщиков, или на 27 человек больше, чем год назад. 81% из них — ИП, 19% - физлица, продавшие ценные бумаги.

Ранее Виктор Томенко стал вторым в списке богатейших губернаторов России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость