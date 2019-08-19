В Алтайском крае упал спрос на ипотеку

За первую половину 2019 года жители Алтайского края взяли 14,6 млрд рублей ипотеки, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Также снизился и спрос на ипотеку, отметили в барнаульском отделении Сибирского ГУ Центробанка.

В этом году жители региона получили 9,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 1,9 тыс. меньше, чем в первой половине прошлого года.

Спрос на новые ипотечные кредиты снизился в 4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года, так как условия кредитования стали жестче и подросли процентные ставки, отмечают эксперты.

Так, средняя процентная ставка во втором квартале 2018 года составляла 9,7% годовых, а во втором квартале 2019 года — уже 10,5%.

Кредитный портфель по ипотеке составил 82,3 млрд рублей и вырос за год на 20%. В 2018 году его рост был в районе 24%. Качество кредитного портфеля в Алтайском крае — одно из самых лучших в Сибири, подчеркивают в ЦБ: доля просроченной задолженности по ипотеке составляет в регионе менее 1%.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке. Костин сказал, что прогнозы и тенденция ЦБ указывают на то, что ставки «пойдут вниз до конца года».

6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Снижение составило до 0,7 процентных пункта.