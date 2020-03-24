В Алтайском крае установили новый прожиточный минимум

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление , которым установил величину прожиточного минимума в регионе за IV квартал 2019 года.

Согласно документу, этот показатель на душу населения составляет 9 704 рубля (на 346 рублей ниже размера прожиточного минимума, установленного в предыдущем квартале).

Для трудоспособного населения — 10 365 рублей, для пенсионеров — 8 392 рубля, для детей — 9 773 рубля.

Что такое прожиточный минимум

Это стоимостная оценка потребительской корзины. В расчет также входят расходы по обязательным платежам и сборам.

Величина прожиточного минимума влияет на определение размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.