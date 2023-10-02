В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Производительность труда" наградили лучших наставников и студентов.

На церемонии с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Сегодня мы видим среди участников мероприятия представителей бизнеса различных отраслей — это пищевое производство и строительство, лесопереработка и газораспределение, организации среднего и дошкольного образования. Это говорит о том, что труд людей, отдающих свое время и силы молодежи, а значит и будущему, важен вне зависимости от профессиональной принадлежности. Мы не случайно собрали сегодня здесь и студентов, которые только начинают свой профессиональный путь. Я уверен, что пройдя Деловую игру, вы осознали для себя как можно с помощью простых вещей повысить эффективность — свою личную и в целом предприятия. Надеюсь, что вы и дальше пойдете по жизни с желанием постоянно менять все вокруг себя в лучшую сторону, повышать эффективность, — подчеркнул спикер.
Также на мероприятии лучшие практики представили победители Конкурса в соответствующих номинациях.
Отметим, что победители и призеры Конкурса награждаются дипломами губернатора Алтайского края, а студенты вузов Алтайского края — памятными дипломами об участии в Деловой игре по бережливому производству.
В текущем году победителями Конкурса стали:
- в номинации "Прорывные технологии повышения производительности труда" — ООО "Алтайхлеб";
- в номинации "Профессиональное развитии молодежи" — ООО "Газпром газораспределение Барнаул";
- в номинации "Лучшие практики по повышению производительности труда" — АО "АПЗ "Ротор";
- в номинации "Наставничество в социальной сфере" — МАДОУ "Детский сад № 261 "Истоки"".
Победителями и призерами, занявшими второе место в Деловой игре по бережливому производству среди студентов учебных заведений высшего образования Алтайского края, стали команды соответственно ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" и Алтайского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". Третье место разделили между собой студенты ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова".