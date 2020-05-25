В алтайском Росимуществе рассказали о поддержке арендаторов в условиях пандемии

Льготами, которые установило правительство РФ, могут воспользоваться не только малые и средние предприниматели, но и социально ориентированные некоммерческие организации, арендаторы федерального имущества.

Как объяснили в управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай, для таких арендаторов, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года, увеличили период действия льготы по отсрочке уплаты аренды до 1 октября 2020 года (ранее период составлял апрель — июнь 2020).

Увеличен также период, за который арендатор должен будет погасить отсроченную задолженность. Теперь задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

При этом арендаторов не будут штрафовать и не будут взимать проценты за пользование чужими денежными средствами.

Чтобы получить льготу, необходимо направить в территориальное управление Росимущества соответствующее заявление.

Ранее altapress.ru писал, что около четверти предпринимателей края, имеющих право на прямую бюджетную поддержку, обратились в ФНС с заявлением о ее получении.