Почему тонущий из-за пандемии алтайский бизнес не спешит хвататься за бюджетную соломинку

Лишь около четверти предпринимателей края, имеющих право на прямую бюджетную поддержку, обратились в ФНС с заявлением о ее получении. Доля тех, кто попросил о рассрочке или отсрочке в уплате налогов, на сегодня тоже весьма невелика, следует из данных управления ФНС по Алтайскому краю. Ситуация выглядит странной: неужели людям деньги не нужны?

Поддержка во спасение

12 130 рублей на каждого работника — такую сумму из бюджета могут получить около 20 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей края, сообщили в региональном управлении ФНС. Работает в них 45 тыс человек.

Получается, на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса в крае могло бы быть направлено более 545 млн рублей — той самой прямой бюджетной помощи, которой, как заявляли экономисты, не хватает экономике, как больному COVID-19 кислорода.

«C каких денег мы будем платить зарплату персоналу, если нет выручки?!» — комментировали представители бизнес-сообщества ситуацию. Но хвататься за предложенную правительством России соломинку спешить не стали. По крайне мере пока.

Все потенциальные получатели прямой бюджетной помощи — из пострадавших от коронавируса отраслей и включены в реестр малого и среднего предпринимательства (на 1 марта). Еще одно требование к получателям — не иметь больших (больше 3 тыс. рублей) долгов по налогам и взносам.

Доходы. Налоги. pixabay.com

С зарплатных денег надо исчислить налог

Выплата пострадавшему бизнесу бюджетных субсидий предусмотрена постановлением правительства № 576. Деньги можно истратить на любые цели бизнеса. В том числе — на зарплату персоналу. Правда, в последнем случае есть важное уточнение.

Если субсидия направлена на зарплату, то на эти выплаты придется начислить налог на доходы физлиц и страховые взносы, объяснили в ФНС. С 1 апреля взносы с зарплаты выше 1 МРОТ малые и средние предприниматели платят по пониженной ставке — 15% (с превышения). Если зарплата меньше МРОТ, ставка 30%.

Так или иначе, это много лучше, чем ничего. Но заявление на получение этого вида поддержки с 1 мая подали лишь около четверти субъектов, или 5 293, по данным на 20-е.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Отсрочка по налогам и сборам

Есть еще одна мера поддержки — отсрочка или рассрочка по уплате налогов и страховых взносов. Обязанность платить налоги не снимается, но зато это — беспроцентная отсрочка.

Этот вид господдержки пока заинтересовал только 109 налогоплательщиков — именно столько подали обращение в ФНС (данные также на 20 мая). 75 из них соответствовали критериям.

При этом кандидатов на получение отсрочки-рассрочки в крае тоже намного больше, чем обратившихся: 15 тыс., сообщили в управлении ФНС по Алтайскому краю.

ФНС. www.nalog.ru

Помешали выходные

Низкую активность бизнеса в получении отсрочки-рассрочки в ФНС объясняют просто: были длинные выходные.

«Отсрочка предоставляется вместе с декларацией, а так как в стране режим выходных дней был установлен до 12 мая, то у компаний до этой даты не возникало обязанности по представлению деклараций, — объяснили altapress.ru в ФНС.

Бизнес. Налоги. ФНС.

Второй вопрос: почему так мало тех, кто обратился за субсидиями? Ответ на него не так очевиден. Ведь возвращать эти деньги не надо. Заполнить и подать заявление просто — через личный кабинет в ФНС или опустив его в спецбоксы в налоговой инспекции.

Не объяснишь эту слабую активность и дефицитом информации: потенциальным получателям субсидий обо всем сообщили, разослав СМС-сообщения, рассказали в налоговой службе.

Недостатков со стороны ФНС я не вижу, ведь она действует строго в рамках существующих нормативных документов. Сейчас налоговая служба все вопросы отрабатывает. В том числе оперативно реагирует на вносимые изменения. На мой взгляд, проблемы в другом, — комментирует Юрий Ряполов, председатель Координационного совета предпринимателей Барнаула.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Не доверяют государству

Часть предпринимателей не хотят иметь дело с бюджетными средствами, предполагает Юрий Ряполов. Они слышали или знают по опыту, что государство всегда жестко контролировало использование субсидий. И теперь опасаются, что и в этом случае может произойти нечто подобное.

Есть и другой фактор: известны случаи отказов в выплате поддержки из-за того, что в документах предпринимателя указаны ОКВЭДы, не попавшие в перечень пострадавших отраслей. Однако фактически они работают именно в пострадавшей отрасли. Чаще всего это связано с тем, что предприятие было зарегистрировано давно, когда на ОКВЭД не обращали большого внимания. И такие отказы тоже усиливают недоверие к господдержке, — продолжает собеседник altapress.ru.

Электронные сервисы. ФНС

Собеседник altapress.ru также предположил, что ряд предпринимателей, приостановивших работу, все же часть людей уволили, сохранив только ключевых работников.

Я понимаю, насколько трудные задачи выживания им пришлось решать. Но в этом случае они не выполняют условия, при которых выделяется поддержка, — объясняет он.

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

Никто не знает , сколько это продлится

В общем, Ряполов призывает всех представителей малого и среднего бизнеса «поменьше слушать, что говорят им коллеги». И зайти на сайты «Мой бизнес», управления по развитию предпринимательства края. Или воспользоваться новым сервисом налоговой службы и разобраться, на какие виды поддержки можно рассчитывать.

Никто не знает, сколько может продлиться трудный период. И предприниматели должны понимать, что в органах власти все заинтересованы, чтобы не дать бизнесу погибнуть, — уверен Юрий Ряполов.

Барнаул , ТЦ «Весна», 28 марта 2020 года. Фуд-корт закрыт для посетителей. Анна Зайкова.

Первые миллионы поступили на счета

Тем временем деньги уже начали поступать предпринимателям. В ФНС сообщили, что на 20 мая на их счета перечислено 73 млн рублей, помощь получили 3 810 юрлиц и предпринимателей.

Что касается отсрочки, то положительные решения о ее предоставлении приняты по шести заявителям, отсрочка предоставлена на общую сумму 15,3 млн. рублей.

Бизнес. Деньги. СС0

5 фактов о субсидиях пострадавшему бизнесу