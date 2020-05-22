Почему тонущий из-за пандемии алтайский бизнес не спешит хвататься за бюджетную соломинку

Поддержка во спасение
12 130 рублей на каждого работника — такую сумму из бюджета могут получить около 20 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей края, сообщили в региональном управлении ФНС. Работает в них 45 тыс человек.
Получается, на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса в крае могло бы быть направлено более 545 млн рублей — той самой прямой бюджетной помощи, которой, как заявляли экономисты, не хватает экономике, как больному COVID-19 кислорода.
«C каких денег мы будем платить зарплату персоналу, если нет выручки?!» — комментировали представители бизнес-сообщества ситуацию. Но хвататься за предложенную правительством России соломинку спешить не стали. По крайне мере пока.
Все потенциальные получатели прямой бюджетной помощи — из пострадавших от коронавируса отраслей и включены в реестр малого и среднего предпринимательства (на 1 марта). Еще одно требование к получателям — не иметь больших (больше 3 тыс. рублей) долгов по налогам и взносам.
С зарплатных денег надо исчислить налог
Выплата пострадавшему бизнесу бюджетных субсидий предусмотрена постановлением правительства № 576. Деньги можно истратить на любые цели бизнеса. В том числе — на зарплату персоналу. Правда, в последнем случае есть важное уточнение.
Если субсидия направлена на зарплату, то на эти выплаты придется начислить налог на доходы физлиц и страховые взносы, объяснили в ФНС. С 1 апреля взносы с зарплаты выше 1 МРОТ малые и средние предприниматели платят по пониженной ставке — 15% (с превышения). Если зарплата меньше МРОТ, ставка 30%.
Так или иначе, это много лучше, чем ничего. Но заявление на получение этого вида поддержки с 1 мая подали лишь около четверти субъектов, или 5 293, по данным на 20-е.
Отсрочка по налогам и сборам
Есть еще одна мера поддержки — отсрочка или рассрочка по уплате налогов и страховых взносов. Обязанность платить налоги не снимается, но зато это — беспроцентная отсрочка.
Этот вид господдержки пока заинтересовал только 109 налогоплательщиков — именно столько подали обращение в ФНС (данные также на 20 мая). 75 из них соответствовали критериям.
При этом кандидатов на получение отсрочки-рассрочки в крае тоже намного больше, чем обратившихся: 15 тыс., сообщили в управлении ФНС по Алтайскому краю.
Помешали выходные
Низкую активность бизнеса в получении отсрочки-рассрочки в ФНС объясняют просто: были длинные выходные.
«Отсрочка предоставляется вместе с декларацией, а так как в стране режим выходных дней был установлен до 12 мая, то у компаний до этой даты не возникало обязанности по представлению деклараций, — объяснили altapress.ru в ФНС.
Второй вопрос: почему так мало тех, кто обратился за субсидиями? Ответ на него не так очевиден. Ведь возвращать эти деньги не надо. Заполнить и подать заявление просто — через личный кабинет в ФНС или опустив его в спецбоксы в налоговой инспекции.
Не объяснишь эту слабую активность и дефицитом информации: потенциальным получателям субсидий обо всем сообщили, разослав СМС-сообщения, рассказали в налоговой службе.
Недостатков со стороны ФНС я не вижу, ведь она действует строго в рамках существующих нормативных документов. Сейчас налоговая служба все вопросы отрабатывает. В том числе оперативно реагирует на вносимые изменения. На мой взгляд, проблемы в другом, — комментирует Юрий Ряполов, председатель Координационного совета предпринимателей Барнаула.
Не доверяют государству
Часть предпринимателей не хотят иметь дело с бюджетными средствами, предполагает Юрий Ряполов. Они слышали или знают по опыту, что государство всегда жестко контролировало использование субсидий. И теперь опасаются, что и в этом случае может произойти нечто подобное.
Есть и другой фактор: известны случаи отказов в выплате поддержки из-за того, что в документах предпринимателя указаны ОКВЭДы, не попавшие в перечень пострадавших отраслей. Однако фактически они работают именно в пострадавшей отрасли.
Чаще всего это связано с тем, что предприятие было зарегистрировано давно, когда на ОКВЭД не обращали большого внимания. И такие отказы тоже усиливают недоверие к господдержке, — продолжает собеседник altapress.ru.
Собеседник altapress.ru также предположил, что ряд предпринимателей, приостановивших работу, все же часть людей уволили, сохранив только ключевых работников.
Я понимаю, насколько трудные задачи выживания им пришлось решать. Но в этом случае они не выполняют условия, при которых выделяется поддержка, — объясняет он.
Никто не знает, сколько это продлится
В общем, Ряполов призывает всех представителей малого и среднего бизнеса «поменьше слушать, что говорят им коллеги». И зайти на сайты «Мой бизнес», управления по развитию предпринимательства края. Или воспользоваться новым сервисом налоговой службы и разобраться, на какие виды поддержки можно рассчитывать.
Никто не знает, сколько может продлиться трудный период. И предприниматели должны понимать, что в органах власти все заинтересованы, чтобы не дать бизнесу погибнуть, — уверен Юрий Ряполов.
Первые миллионы поступили на счета
Тем временем деньги уже начали поступать предпринимателям. В ФНС сообщили, что на 20 мая на их счета перечислено 73 млн рублей, помощь получили 3 810 юрлиц и предпринимателей.
Что касается отсрочки, то положительные решения о ее предоставлении приняты по шести заявителям, отсрочка предоставлена на общую сумму 15,3 млн. рублей.
5 фактов о субсидиях пострадавшему бизнесу
- Требования к получателям: компания или ИП обязаны до 15 апреля подать отчетность СЗВ-М за март 2020 года в ПФР, не должна находиться в процессе ликвидации и процедуре банкротства, должна быть с реестре МСП и относиться к числу наиболее пострадавших отраслей;
- заявление на получение субсидии за апрель следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года;
- на получение субсидии за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года;
- Размер субсидии для организаций: количество работников в марте умноженное на 12 130 рублей.
- Размер субсидии для ИП: (количество работников в марте + 1) х 12 130 рублей. Если нет наемных работников, то размер субсидии равен 12 130 рублей.