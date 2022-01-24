В алтайской глубинке начали делать крем-сыр для ресторанов и шефов

Усть-Калманский маслосырзавод, специализирующийся на выпуске традиционных сыров и цельномолочной продукции, реализован принципиально новый для себя проект. Речь идет о запуске производства cream cheese, предназначенного для профессиональной кулинарии.

Для запуска нового проекта на предприятии установили новую линию производительностью 480 тонн творожного сыра в месяц. Сream cheese Kichn выпускают по инновационной технологии мембранной ультрафильтрации, которая позволяет бережно концентрировать молочный белок,

Продукт предназначен для приготовления роллов, десертов, соусов и сложносоставных блюд.

Свой продукт Усть-Калманский маслосырзавод впервые презентовал в октябре на международной выставке в Москве, спрос со стороны кондитеров и шеф-поваров на него уже есть, сообщает Алтайпищепром.

Кто еще делает cream cheese

Производство творожных сыров в Алтайском крае начали активно осваивать с 2014 года. Тогда на заре импортозамещения это направление подхватил барнаульский завод «Плавыч», выпустив свой вариант итальянского Маскорпоне.

Через несколько лет свою продукцию на рынок выпустило еще одно барнаульское предприятие — «Любава».