В алтайской глубинке начали делать крем-сыр для ресторанов и шефов

Для запуска нового проекта на предприятии установили новую линию производительностью 480 тонн творожного сыра в месяц. Сream cheese Kichn выпускают по инновационной технологии мембранной ультрафильтрации, которая позволяет бережно концентрировать молочный белок,
Продукт предназначен для приготовления роллов, десертов, соусов и сложносоставных блюд.
Свой продукт Усть-Калманский маслосырзавод впервые презентовал в октябре на международной выставке в Москве, спрос со стороны кондитеров и шеф-поваров на него уже есть, сообщает Алтайпищепром.
Кто еще делает cream cheese
Производство творожных сыров в Алтайском крае начали активно осваивать с 2014 года. Тогда на заре импортозамещения это направление подхватил барнаульский завод «Плавыч», выпустив свой вариант итальянского Маскорпоне.
Через несколько лет свою продукцию на рынок выпустило еще одно барнаульское предприятие — «Любава».