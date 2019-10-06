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Экономика

В игорной зоне «Сибирская монета» построят огромный развлекательный комплекс

На территории игорной зоны «Сибирская монета» в ближайший год появится еще одно казино. Соглашение об этом подписали краевые власти с новым инвестором, сообщил сайт регионального правительства.

Казино.
Казино.
СС0

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности подписало соглашение с компанией «Золотая ласточка 8» о строительстве многофункционально развлекательного комплекса с казино в «Сибирской монете». Проект одобрили за заседании краевой инвестиционной комиссии в сентябре.

По соглашению первый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два участка общей площадью 9,5 гектаров.

Уже в 2020 году на первом этапе компания построить спот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов.

Проект нового развлекательного комплекса в &quot;Сибирской монете&quot;.
Проект нового развлекательного комплекса в «Сибирской монете».
altairegion22.ru

На втором этапе, в 2021 — 2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тыс. кв метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий.

Строительство планируют начать в 2021 году. На третьем этапе построят казино площадью 5 тыс кв метров, а также зоны отдыха.

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