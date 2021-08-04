В Барнауле более половины учителей вынуждены подрабатывать ради нормальной жизни

Ради необходимого для нормальной жизни достатка 54% барнаульских педагогов трудятся на нескольких работах, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Проведенный среди российских педагогов опрос показал, что в Барнауле подрабатывает большинство сотрудников сферы образования.

«54% учителей признались, что трудятся на нескольких работах. Из них более трети — 37% - берут две и более ставок, причем не всегда в одной школе. 34% ответили, что для допдохода выбирают классное руководство, 18% обучают надомников и 9% занимаются репетиторством», — выяснили социологи.

63% преподавателей отметили, что из-за перехода на удаленку из-за пандемии в 2020 году их загруженность увеличилась в разы.

По данным сервиса, средняя зарплата учителя в Барнауле — 25 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге — около 100 тысяч.

Впрочем, на более высокие зарплаты могут рассчитывать молодые специалисты, готовые учить детей в школах на отдаленных территориях.

Напомним, в Алтайском крае участники программы «Земский учитель», переехавшим в село и отработавшим не менее пяти лет, получают 1 млн рублей.

Ранее барнаульские власти пообещали не снижать учителям «маленькие зарплаты».