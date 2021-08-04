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Экономика

В Барнауле более половины учителей вынуждены подрабатывать ради нормальной жизни

Ради необходимого для нормальной жизни достатка 54% барнаульских педагогов трудятся на нескольких работах, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Школа. Земский учитель. Заринский район.
Школа. Земский учитель. Заринский район.
Анна Зайкова.

Проведенный среди российских педагогов опрос показал, что в Барнауле подрабатывает большинство сотрудников сферы образования.

«54% учителей признались, что трудятся на нескольких работах. Из них более трети — 37% - берут две и более ставок, причем не всегда в одной школе. 34% ответили, что для допдохода выбирают классное руководство, 18% обучают надомников и 9% занимаются репетиторством», — выяснили социологи.

63% преподавателей отметили, что из-за перехода на удаленку из-за пандемии в 2020 году их загруженность увеличилась в разы.

По данным сервиса, средняя зарплата учителя в Барнауле — 25 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге — около 100 тысяч.

Впрочем, на более высокие зарплаты могут рассчитывать молодые специалисты, готовые учить детей в школах на отдаленных территориях.

Напомним, в Алтайском крае участники программы «Земский учитель», переехавшим в село и отработавшим не менее пяти лет, получают 1 млн рублей.

Ранее барнаульские власти пообещали не снижать учителям «маленькие зарплаты».

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