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Экономика

В Барнауле изобрели новые патроны для стволов «Ланкастер»

Барнаульский патронный завод начал выпуск нового изобретения — патронов 9×22 Altay для гладкоствольного оружия со сверловкой «Ланкастер». Об этом сообщили в алтайском минпромэнерго.

Новые патроны.
Новые патроны.
alt-prom.ru

Несколько партий уже отправили официальному дилеру компании «Ижевский арсенал», эксклюзивному представителю завода «Молот-Оружие».

«Основываясь на опыте создания конструкций боевых патронов, а также благодаря совместной работе с техническими службами вятско-полянского завода „Молот-Оружие“ удалось создать патрон 9×22 Altay в кратчайшие сроки. Первые выпущенные партии показали высокий уровень внешнебаллистических характеристик», — прокомментировал главный конструктор Барнаульского патронного завода Марс Хадисов.

С 2003 года АО «Барнаульский патронный завод» является самостоятельным юридическим лицом, образованным на базе Барнаульского станкостроительного завода.

Предприятие специализируется на выпуске спортивно-охотничьих и боевых патронов, производит серию мишенных установок и прочую сопутствующую продукцию.

Ранее сообщалось, что на агрофоруме «День сибирского поля-2021» компания «Комплекс-Агро» покажет посетителям самую большую зерносушилку.

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