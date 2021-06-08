В Барнауле изобрели новые патроны для стволов «Ланкастер»

Несколько партий уже отправили официальному дилеру компании «Ижевский арсенал», эксклюзивному представителю завода «Молот-Оружие».
«Основываясь на опыте создания конструкций боевых патронов, а также благодаря совместной работе с техническими службами вятско-полянского завода „Молот-Оружие“ удалось создать патрон 9×22 Altay в кратчайшие сроки. Первые выпущенные партии показали высокий уровень внешнебаллистических характеристик», — прокомментировал главный конструктор Барнаульского патронного завода Марс Хадисов.
С 2003 года АО «Барнаульский патронный завод» является самостоятельным юридическим лицом, образованным на базе Барнаульского станкостроительного завода.
Предприятие специализируется на выпуске спортивно-охотничьих и боевых патронов, производит серию мишенных установок и прочую сопутствующую продукцию.
Ранее сообщалось, что на агрофоруме «День сибирского поля-2021» компания «Комплекс-Агро» покажет посетителям самую большую зерносушилку.