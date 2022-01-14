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Экономика

В Барнауле на торги выставили вертолетную площадку с ангаром, принадлежавшую известному бизнесмену

Еще один актив, некогда принадлежавший известному бизнесмену Анатолию Банных, погибшему в 2017 году, выставлен на продажу. Конкурсный управляющий фирмы «Полет» Владимир Яковлев объявил о предстоящем аукционе по продаже посадочных площадок для вертолетов с ангаром, расположенных в Барнауле на Правобережном тракте. Это вторая попытка продать имущество.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Что именно продается

На аукцион выставлены ангар для вертолетов площадью 808 кв. метров, право аренды участка площадью 2 га с посадочными площадками. А кроме них — объемные световые буквы «Robinson/Helicopter company», «АлтайАвиа/Вертолетная компания», «Заречье/Авиационный комплекс» и световой элемент «Вертолет».

Все эти объекты расположены по адресу Правобережный тракт, 20а — рядом с первым в регионе пятизвездочным спа-отелем «Заречье», — через дорогу от «Леруа Мерлен».

Начальная стоимость вертолетного имущества вместе с буквами — 45,6 млн рублей. Торги состоятся 21 февраля, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного 12 января на федресурсе сведений о банкротстве.

Робинсон-66.
Робинсон-66.
myhelicopter.ru

Кто владелец имущества

Надо сказать, что вертолетные экскурсии над Барнаулом именно с этой площадки рекламировала в свое время компания, базировавшаяся в Горном Алтае, «АлтайАвиа». Именно ей принадлежал вертолет Robinson, рухнувший в Телецкое озеро вместе с Анатолием Банных и другими пассажирами.

Эта компания и была соучредителем «Полета», владельца имущества. Точку на Правобережном тракте в «АлтайАвиа» называли площадка «Заречье».

Формально до конца 2020 года «АлтайАвиа» принадлежала «Барнаульской сетевой компании» — оператору электросетей краевой столицы. А неформально ее, как считалось, контролировал сам Анатолий Банных.

Однако с того времени «АлтайАвиа» уже дважды сменила собственника. В конце 2020 года им стала московская компания «Резорт-М» (связанная, по данным издания «Толк», с миллиардером Сулейманом Керимовым), а летом 2021-го — «Система телеком активы», входящая в АФК «Система» и тоже зарегистрированная в Москве.

Очевидно, последнего покупателя барнаульский вертолетный актив не заинтересовал. Тем более, что к этому времени «Пилот» уже находился в стадии банкротства.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Как «Пилот» дошел до банкротства

Заявление о банкротство «Пилота» подал барнаульский предприниматель Владимир Перерядов. Одно из решений арбитража описывает, как образовался долго «Пилота» перед предпринимателем.

В 2019 году Перерядов договорился с «Пилотом» об аренде вертолетного ангара за 121 тыс. рублей в месяц. Он перечислил авансом 800 тыс. рублей. Однако ангар в аренду так и не получил.

Перечисленный аванс он взыскал в арбитраже, а затем, в августе 2020 года, начал банкротить фирму. В дальнейшем, по данным картотеки арбитража, в реестр кредиторов включились «Барнаульская горэлектросеть», все та же «АлтайАвиа» (к тому времени вышедшая из состава совладельцев «Пилота») и ряд других.

Вертолет на Правобережном тракте, 20а.
Вертолет на Правобережном тракте, 20а.
www. altay-avia.ru

Есть ли на участок претенденты

Между тем, активы «Полета» не первый раз выставляют на аукцион. Первые торги прошли 26 мая, начальная цена имущества была вдвое меньше нынешней: 23,7 млн рублей.

Желающий купить имущество нашелся — заявку подал Сергей Чудов — предприниматель, гендиректор ТК «Пакетон», учредитель компании «Полиак», соучредитель Федерации воднолыжного спорта и любитель авиации. Напомним, Чудов в ноябре 2021 года купил в Барнауле сгоревший памятник архитектуры — контору купца Морозова с участком.

Но до заключения договора-купли-продажи дело так не дошло. Второй соучредитель «Полета» Василий Воробьев через суд опротестовал сделку, и имущество вновь выставили на торги. Будет ли Сергей Чудов вновь претендовать на него, пока неясно.

В 2014 году, когда алтайское управление имущественных отношений выставило право аренды участка на Правобережном тракте на продажу, его целевое назначение было указано так: «для строительства объекта инфраструктуры воздушного транспорта». Компания «Полет» тогда же признана победителем торгов — за право аренды она заплатила 15,1 млн рублей.

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