В Барнауле на торги выставили вертолетную площадку с ангаром, принадлежавшую известному бизнесмену

Еще один актив, некогда принадлежавший известному бизнесмену Анатолию Банных, погибшему в 2017 году, выставлен на продажу. Конкурсный управляющий фирмы «Полет» Владимир Яковлев объявил о предстоящем аукционе по продаже посадочных площадок для вертолетов с ангаром, расположенных в Барнауле на Правобережном тракте. Это вторая попытка продать имущество.

Что именно продается

На аукцион выставлены ангар для вертолетов площадью 808 кв. метров, право аренды участка площадью 2 га с посадочными площадками. А кроме них — объемные световые буквы «Robinson/Helicopter company», «АлтайАвиа/Вертолетная компания», «Заречье/Авиационный комплекс» и световой элемент «Вертолет».

Все эти объекты расположены по адресу Правобережный тракт, 20а — рядом с первым в регионе пятизвездочным спа-отелем «Заречье», — через дорогу от «Леруа Мерлен».

Начальная стоимость вертолетного имущества вместе с буквами — 45,6 млн рублей. Торги состоятся 21 февраля, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного 12 января на федресурсе сведений о банкротстве.

Робинсон-66. myhelicopter.ru

Кто владелец имущества

Надо сказать, что вертолетные экскурсии над Барнаулом именно с этой площадки рекламировала в свое время компания, базировавшаяся в Горном Алтае, «АлтайАвиа». Именно ей принадлежал вертолет Robinson, рухнувший в Телецкое озеро вместе с Анатолием Банных и другими пассажирами.

Эта компания и была соучредителем «Полета», владельца имущества. Точку на Правобережном тракте в «АлтайАвиа» называли площадка «Заречье».

Формально до конца 2020 года «АлтайАвиа» принадлежала «Барнаульской сетевой компании» — оператору электросетей краевой столицы. А неформально ее, как считалось, контролировал сам Анатолий Банных.

Однако с того времени «АлтайАвиа» уже дважды сменила собственника. В конце 2020 года им стала московская компания «Резорт-М» (связанная, по данным издания «Толк», с миллиардером Сулейманом Керимовым), а летом 2021-го — «Система телеком активы», входящая в АФК «Система» и тоже зарегистрированная в Москве.

Очевидно, последнего покупателя барнаульский вертолетный актив не заинтересовал. Тем более, что к этому времени «Пилот» уже находился в стадии банкротства.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Как «Пилот» дошел до банкротства

Заявление о банкротство «Пилота» подал барнаульский предприниматель Владимир Перерядов. Одно из решений арбитража описывает, как образовался долго «Пилота» перед предпринимателем.

В 2019 году Перерядов договорился с «Пилотом» об аренде вертолетного ангара за 121 тыс. рублей в месяц. Он перечислил авансом 800 тыс. рублей. Однако ангар в аренду так и не получил.

Перечисленный аванс он взыскал в арбитраже, а затем, в августе 2020 года, начал банкротить фирму. В дальнейшем, по данным картотеки арбитража, в реестр кредиторов включились «Барнаульская горэлектросеть», все та же «АлтайАвиа» (к тому времени вышедшая из состава совладельцев «Пилота») и ряд других.

Вертолет на Правобережном тракте , 20а. www. altay-avia.ru

Есть ли на участок претенденты

Между тем, активы «Полета» не первый раз выставляют на аукцион. Первые торги прошли 26 мая, начальная цена имущества была вдвое меньше нынешней: 23,7 млн рублей.

Желающий купить имущество нашелся — заявку подал Сергей Чудов — предприниматель, гендиректор ТК «Пакетон», учредитель компании «Полиак», соучредитель Федерации воднолыжного спорта и любитель авиации. Напомним, Чудов в ноябре 2021 года купил в Барнауле сгоревший памятник архитектуры — контору купца Морозова с участком.

Но до заключения договора-купли-продажи дело так не дошло. Второй соучредитель «Полета» Василий Воробьев через суд опротестовал сделку, и имущество вновь выставили на торги. Будет ли Сергей Чудов вновь претендовать на него, пока неясно.

В 2014 году, когда алтайское управление имущественных отношений выставило право аренды участка на Правобережном тракте на продажу, его целевое назначение было указано так: «для строительства объекта инфраструктуры воздушного транспорта». Компания «Полет» тогда же признана победителем торгов — за право аренды она заплатила 15,1 млн рублей.