Барнаульский спа-отель стал первым пятизведочным в Алтайском крае

Свидетельство о категории «пять звезд» выдали 7 апреля, оно будет действовать до 2024 года.
Таким образом, планирующийся в Белокурихе отель премиум-класса уже не станет первым.
Ранее заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов указывал, что туристы активно интересуются пятизвездочными номерами в гостиницах курорта, многих клиентов уровень в четыре звезды уже не устраивает.
При этом в Республике Алтай уже работают пятизвездочные отели — Altay Village Teletskoe, Altay Resort, KLEVER Resort и «Марьин Остров».
Загородный спа-отель «Заречье» располагается на берегу залива Оби в Барнауле (Правобережный тракт) в 10 минутах езды от центра города.
Комплекс построен по современным стандартам с использованием технологии Green Building. В интерьере использовали только экологичные материалы — природный камень и дерево.
В отеле 18 комфортабельных номеров от 6,5 тыс. рублей в сутки и гостевой домик.