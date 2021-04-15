15 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Барнаульский спа-отель стал первым пятизведочным в Алтайском крае

Барнаульский загородный комплекс «Заречье» стал первым в Алтайском крае пятизвездочным отелем. Информация о присвоении категории опубликована на сайте федерального агентства по туризму.

"Заречье".
"Заречье".
vk.com/zarecie_barnaul

Свидетельство о категории «пять звезд» выдали 7 апреля, оно будет действовать до 2024 года.

Таким образом, планирующийся в Белокурихе отель премиум-класса уже не станет первым.

Ранее заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов указывал, что туристы активно интересуются пятизвездочными номерами в гостиницах курорта, многих клиентов уровень в четыре звезды уже не устраивает.

При этом в Республике Алтай уже работают пятизвездочные отели — Altay Village Teletskoe, Altay Resort, KLEVER Resort и «Марьин Остров».

&quot;Заречье&quot;.
«Заречье».
vk.com/zarecie_barnaul

Загородный спа-отель «Заречье» располагается на берегу залива Оби в Барнауле (Правобережный тракт) в 10 минутах езды от центра города.

Комплекс построен по современным стандартам с использованием технологии Green Building. В интерьере использовали только экологичные материалы — природный камень и дерево.

В отеле 18 комфортабельных номеров от 6,5 тыс. рублей в сутки и гостевой домик.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость