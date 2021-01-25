В Белокурихе построят пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель планируют построить в алтайском городе-курорте Белокуриха. На сервис такого уровня в последнее время повысился спрос, рассказал заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Проект гостиницы уже разрабатывается. По предварительной информации, она появится рядом с санаторием «Белокуриха». Отель будет рассчитан на гостей, которые не планируют воспользоваться полноценными санаторно-курортными путевками.

«В Белокурихе с каждым годом растет количество именно туристов. Они приезжают без лечебных целей на выходные дни — максимум на одну неделю. При условии создания сервиса для них, турпоток в этом сегменте можно увеличить, как минимум, в два раза», — приводит слова Акимова «Алтайская правда».

Пока в Алтайском крае нет пятизвездочных отелей, но они есть в соседней Республике Алтай и пользуются хорошим спросом, особенно их популярность возросла в период пандемии.

По словам Олега Акимова, туристы в Белокурихе тоже интересуются пятизвездочными номерами, многих клиентов уровень в четыре звезды уже не устраивает.

В конце 2020 года в России выросла популярность курортов Сибири, причем заметный рост бронирований наметился у мест размещения в Республике Алтай и Алтайском крае.