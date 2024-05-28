На первом Форуме легкой промышленности в Алтайском крае пройдет отраслевая выставка современного оборудования, тканей и фурнитуры, сообщает минпром Алтайского края.

Так, современное швейное оборудование представит компания «Шаттл», ткани и фурнитуру - такие известные в отрасли компании, как «Чайковский текстиль», «Анмар», «Текстиль центр» и другие.

Отдельное внимание уделят компаниям, оказывающим услуги предприятиям швейной отрасли. Например, компании «Сангер» и «Смарт-Т» предоставляют услуги по нанесению сублимационной печати на швейные изделия. Также в выставке участвуют компании–производители расходных материалов. Это эластичные ленты от «Веретено» и самоклеящиеся этикетки от «Импресс».

Для посетителей выставки организуют активности – они смогут самостоятельно сшить (конечно, с помощью специалистов) детские футболки с логотипами мероприятия прямо на выставке и забрать их с собой.

Полиамид, ткань. https://tkac.ru/

Также участники смогут провести переговоры и договориться о прямых поставках необходимого оборудования, сырья и комплектующих в специально отведенных переговорных комнатах.

Напомним, Форум, приуроченный к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности, пройдет впервые.

Основным событием станет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2024» в номинации «Лучшая швея». Такой конкурс проводился в Алтайском крае уже несколько раз, но впервые в нем будут участвовать не только алтайские швеи, но и мастера из других регионов СФО. Так, на конкурс уже подали заявки представители из пяти регионов Сибири.

Победителям и призерам конкурса в номинации «Лучшая швея» в 2024 году вручат дипломы, а также выплатят денежные поощрения – 100 тыс. рублей за первое место, 80 – за второе и 60 – за третье место.

Планируется провести розыгрыш подарочных сертификатов и главного приза – профессиональной швейной машины.

Работа. Швея. unsplash.com

Также программа включает в себя дискуссионную площадку «Кому на Руси шить хорошо», на которой у представителей отрасли легкой промышленности со всей Сибири и поставщиков оборудования и сырья появится возможность обсудить направления развития отрасли и варианты взаимовыгодных кооперационных связей.

В Форуме участвуют крупнейшие предприятий легкой промышленности в Алтайском крае, среди которых: обособленное подразделение компании «БТК групп» в Барнауле, компания «Спецобъединение-Алтай», «Тонар Плюс» и другие.

Выставка будет работать с 10:00 до 17:00 29 и 30 мая на площадке Алтайской академии гостеприимства по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 40. Вход для посетителей свободный.

Самое важное - в нашем Telegram-канале