19 апреля
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Экономика

В Барнауле откроют кластер, чтобы готовить профессиональные кадры для легкой промышленности

В Барнауле по федеральной программе «Профессионалитет» откроют образовательно-производственный кластер легкой промышленности для подготовки новых кадров, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Швея.
Швея.
СС0

В кластере будут обучать на швей. Обучение будет проходить на базе Алтайской академии гостеприимства.

К сентябрю здесь планируют набрать первый поток студентов — 75 человек. Обучение будет длиться два года.

После выпускникам обещают 100-процентное трудоустройство с соцпакетом и стабильной зарплатой. К 2025 году планируется обучить и трудоустроить более 300 человек, пишет «РГ».

«Профессионалитет» — это федеральный проект, направленный на трудоустройство 90% выпускников профессиональных образовательных организаций.

Сама программа предусматривает максимальное приближение обучения в техникумах и колледжах к запросам рынка труда регионов и конкретных отраслей.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко озаботилась производством гвоздей — для нее стал открытием факт закупок Россией гвоздей за рубежом при наличии производства большого количества металла в стране.

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