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3 сентября
Экономика

В Барнауле пассажироперевозчики настоятельно просят повысить цены на проезд

Барнаульские пассажироперевозчики настоятельно просят мэрию повысить тарифы на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте, сообщили в администрации Барнаула.

Автобусы компании "АГАС-Транс" в Барнауле
Автобусы компании "АГАС-Транс" в Барнауле
Новоалтаец на fotobus.msk.ru

Какие цены устроят пассажироперевозчиков

С просьбой повысить цены на проезд в общественном транспорте пассажироперевозчики обратились в администрацию города, ее рассмотрели на координационном совете по ценоообразованию.

Предложение транспортников — повысить стоимость проезда с нынешних 23−25 рублей до 27−33 рублей

Последний раз цены на проезд в общественном транспорте Барнаула повышались 1 января 2019 года. Накануне повышения представители пассажироперевозчиков заявили, что экономически обоснованная цена проезда — 35−37 рублей. Но в мэрии с их расчетами не были согласны.

Зима. Автобус. Пассажиры.
Зима. Автобус. Пассажиры.
Анна Зайкова.

Как обосновывают новые цены

Профильный комитет горадминистрации провел экспертизу для расчета экономически обоснованного тарифа.

Увеличение стоимости проезда по транспортным картам составило 1 рубль, по электронному кошельку — 1,5 рубля, по разовым поездкам за наличный расчет — 3 рубля.

Основными факторами роста тарифов является необходимость индексации заработной платы водителей и кондукторов, увеличение цен на ГСМ, техническое обслуживания и ремонт подвижного состава.

Барнаульцы толкают автобус.
Барнаульцы толкают автобус.
Галина Шевкунова в vk.com/barneos22

Кроме того, заложенное увеличение тарифа за наличный расчет обусловлено затратами пассажироперевозчиков на передачу данных о фискализации проезда по данному виду оплаты и модернизацию подвижного состава.

«Вопрос требует очень серьезной проработки», — сказала председатель совета, замглавы города по экономической политике Мария Кулагина.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

Какова позиция главы города

Глава города высказал координационному совету свою позицию: увеличение ни в коем случае не должно быть значительным, ориентироваться нужно преимущественно на уровень инфляции.

Также глава поручил изыскать возможность взять дополнительную финансовую нагрузку на бюджет города и субсидировать часть расходов пассажироперевозчикам, чтобы обеспечить минимальный уровень роста тарифов.

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