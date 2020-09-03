В Барнауле пассажироперевозчики настоятельно просят повысить цены на проезд

Какие цены устроят пассажироперевозчиков
С просьбой повысить цены на проезд в общественном транспорте пассажироперевозчики обратились в администрацию города, ее рассмотрели на координационном совете по ценоообразованию.
Предложение транспортников — повысить стоимость проезда с нынешних 23−25 рублей до 27−33 рублей
Последний раз цены на проезд в общественном транспорте Барнаула повышались 1 января 2019 года. Накануне повышения представители пассажироперевозчиков заявили, что экономически обоснованная цена проезда — 35−37 рублей. Но в мэрии с их расчетами не были согласны.
Как обосновывают новые цены
Профильный комитет горадминистрации провел экспертизу для расчета экономически обоснованного тарифа.
Увеличение стоимости проезда по транспортным картам составило 1 рубль, по электронному кошельку — 1,5 рубля, по разовым поездкам за наличный расчет — 3 рубля.
Основными факторами роста тарифов является необходимость индексации заработной платы водителей и кондукторов, увеличение цен на ГСМ, техническое обслуживания и ремонт подвижного состава.
Кроме того, заложенное увеличение тарифа за наличный расчет обусловлено затратами пассажироперевозчиков на передачу данных о фискализации проезда по данному виду оплаты и модернизацию подвижного состава.
«Вопрос требует очень серьезной проработки», — сказала председатель совета, замглавы города по экономической политике Мария Кулагина.
Какова позиция главы города
Глава города высказал координационному совету свою позицию: увеличение ни в коем случае не должно быть значительным, ориентироваться нужно преимущественно на уровень инфляции.
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Также глава поручил изыскать возможность взять дополнительную финансовую нагрузку на бюджет города и субсидировать часть расходов пассажироперевозчикам, чтобы обеспечить минимальный уровень роста тарифов.