В Барнауле приняли городской бюджет

4 декабря на заседании Барнаульской гордумы депутаты во втором чтении приняли бюджет города на 2021 и плановый период до 2023 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Доходы бюджета Барнаула в 2021 году увеличились на 2 млрд 081,7 млн рублей, в 2022 году на 2 млрд 200,9 млн рублей, в 2023 году на 2 млрд 490,5 млн рублей.

Более чем две трети расходов запланировали на социальную сферу — это образование, социальная поддержка, культура и спорт.

Существенный объем расходов приходится на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, который ко второму чтению пополнился на 279,8 млн рублей.

«Одним из проблемных вопросов бюджета остается переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Ко второму чтению за счет собственных доходов предусмотрены дополнительные средства в объеме 80 млн рублей», — говорится в сообщении администрации.

Увеличились расходы на жилье молодым семьям. Общий объем поддержки всех уровней бюджетов на это составит 226,8 млн рублей.

Также в бюджете города предусмотрены расходы на завершение строительства новых учреждений образования, приобретение здания под Барнаульский планетарий, ремонт дорог и так далее.

Дополнительные расходы повлияли на рост дефицита бюджета до предельного уровня.

Большинством голосов городская Дума приняла решение «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Основные параметры бюджета Барнаула

2021 год: по доходам — 15 млрд 517,8 млн рублей , расходам — 16 млрд 239,6 млн рублей , с дефицитом бюджета — 721,8 млн рублей,

расходам — 16 млрд 239,6 млн рублей с дефицитом бюджета — 721,8 млн рублей, 2022 год: по доходам — 15 млрд 777,8 млн рублей , расходам — 16 млрд 504,1 млн рублей , с дефицитом -726,3 млн рублей,

расходам — 16 млрд 504,1 млн рублей с дефицитом -726,3 млн рублей, 2023 год: по доходам — 16 млрд 219,5 млн рублей , расходам — 16 млрд 974,3 млн рублей , с дефицитом — 754,8 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что депутаты Алтайского Заксобрания в двух чтениях приняли скорректированный бюджет региона на 2021 и плановый период до 2023 года.