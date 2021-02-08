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Экономика

В Барнауле семьям с детьми выдали более 17 млрд рублей

С начала действия закона о материнском капитале семьям в Барнауле выдали 49 455 сертификатов, сообщает мэрия города.

Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы.
Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы.
СС0.

В денежном эквиваленте, как отметили в мэрии, за 14 лет реализации закона барнаульским семьям перечислили более 17 млрд рублей.

«С 15 апреля 2021 г. алтайские семьи получают материнский капитал в беззаявительном порядке. Если раньше для получения сертификата родителям необходимо было подать заявление в Пенсионный фонд, то сейчас все оформляется самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. После этого уведомление направляется в личный кабинет родителя, который является владельцем сертификата, на сайте ПФР или портале госуслуг. Такой порядок оформления сертификата на материнский капитал дает алтайским семьям возможность получать его быстрее», — подчеркнули в алтайском ПФР.

Только с начала 2021 года в Барнауле выдали 886 сертификатов, из которых 798 — в беззаявительном порядке.

Маткапитал можно потратить только на определенные цели: улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка, образование детей, социальная адаптация детей-инвалидов и накопительная пенсия матери.

В Барнауле чаще всего расходуют средства на покупку квартиры или строительство дома. Приоритетным это посчитали 42 029 семей.

Второе место по популярности занимает образование ребенка — 3012 заявлений.

Ранее сообщали, что ряд российских семей заставят вернуть материнский капитал государству.

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