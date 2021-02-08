В Барнауле семьям с детьми выдали более 17 млрд рублей

В денежном эквиваленте, как отметили в мэрии, за 14 лет реализации закона барнаульским семьям перечислили более 17 млрд рублей.

«С 15 апреля 2021 г. алтайские семьи получают материнский капитал в беззаявительном порядке. Если раньше для получения сертификата родителям необходимо было подать заявление в Пенсионный фонд, то сейчас все оформляется самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. После этого уведомление направляется в личный кабинет родителя, который является владельцем сертификата, на сайте ПФР или портале госуслуг. Такой порядок оформления сертификата на материнский капитал дает алтайским семьям возможность получать его быстрее», — подчеркнули в алтайском ПФР.