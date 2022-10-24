24 октября
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Экономика

В Барнауле строят уникальный цех, где людей заменит автоматика

Хлебокомбинат «Алтайские закрома» реализует крупный проект. Речь идет о строительстве нового цеха в Барнауле и установке автоматизированной производственной линии, которая станет первой подобной в Алтайском крае.

На "Алтайских закромах".
На "Алтайских закромах".
barnaul.org

О намерениях инвестора на прошлой неделе сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. В эфире Центра управления регионом он назвал ряд ключевых инвестиционных проектов в пищевой промышленности Алтайского края, среди прочих обозначив и новый хлебный цех.

О своих намерениях директор предприятия Константин Терновой сообщил еще в декабре 2021 года. Тогда на Экспертном совете ИД «Алтапресс» он сообщи, что в стадии подписания находится договор поставки новой техники. Она позволяет сделать процесс производства хлеба полностью автоматизированным.

Это даст возможность хлебокомбинату увеличить объемы производства и сократить трудозатраты. Константин Терновой подчеркивал: хлебопечение одна из немногих отраслей, где велика доля ручного труда. При этом наблюдается постоянная нехватка кадров.

Новый цех.
Новый цех.
barnaul.org

Что еще известно о инвесторе

Мощность нового цеха по выпечке хлебобулочных изделий составит 50 тонн в сутки, а площадь строения — более 1 тыс. кв. метров. Проект потребует более 500 млн рублей вложений и в общей сложности три года на реализацию.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома» — одно из предприятий одноименной агропромышленной группы, в которую входят четыре производственных комплекса: хлебозавод в Барнауле, комбинат зернопереработки в Повалихе и два сельхозпредприятия — «АгроЛад» и «АгроМельник». В них трудится более 1,5 тыс. человек.

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