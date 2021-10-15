15 октября
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Экономика

В «Бирюзовой Катуни» пожаловались прокурору на давление налоговиков и «тормозящие факторы»

В Алтайском крае начались проверки после встречи прокурора региона Антона Германа с резидентами ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», сообщает ведомство.

Прокурор Алтайского края Антон Герман.
Прокурор Алтайского края Антон Герман.
epp.genproc.gov.ru

Герман на встрече с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) подчеркнул приоритетность решения вопросов привлечения инвестиций.

Бизнесмены, развивающие туристско-рекреационный потенциал края, рассказали про имеющиеся проблемы в своей деятельности.

«Среди проблемных вопросов названы административное давление на бизнес в виде налоговых проверок «, — отметили в ведомстве.

Среди факторов, тормозящих развитие ОЭЗ, назвали длительные сроки устранения аварий на электросетях и подключения объектов к водоснабжению и канализации, а также проблемы с доступом к интернету.

Кроме того, по словам резидентов, туристы не всегда могут нормально пользоваться безналичными платежами.

«Итогом проведенных мероприятий стала организация ряда проверок по озвученным проблемам», — подчеркнули в прокуратуре.

В заключение резиденты и Герман отметили необходимость усиления роли краевого управления по туризму в рекламном продвижении ОЭЗ.

Кстати, ранее управление рассталось с фирмой из «Бирюзовой Катуни», и еще три на очереди.

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