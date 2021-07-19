Ошибка резидента. Алтайское ведомство рассталось с фирмой из «Бирюзовой Катуни», на очереди еще трое

Краевое управление по туризму расторгло соглашение с резидентом турзоны «Бирюзовая Катунь» — барнаульской фирмой «Лоджет». Фирма обещала построить объекты на 100 млн рублей, но обязательства не выполнила — это и стало основанием для расставания. При этом суд, рассматривая иск ведомства, признал: вина в ситуации лежит на обеих сторонах. Фирма намерена оспаривать вердикт суда. А тем временем ведомство судится еще с тремя резидентами-«двоечниками».

Развод и девичья фамилия

Фирмы, получившие статус резидента особой зоны «Бирюзовая Катунь», действительно не всегда выполняют обязательства, несмотря на заложенные в соглашениях с ними штрафы. Нарушители должны заплатить 5% от заявленных в бизнес-плане инвестиций (но не более 5 млн рублей).

И случаи расставания с резидентами не единичные, хотя и не частые. Так, в 2019 году управление по туризму расторгло соглашение с фирмой «Катуньспортстрой», в 2020-м — со «СКИ-комплекс». Первая взялась построить четырехзвездочный гостиничный комплекс за 525 млн рублей, вторая — всесезонный горнолыжный комплекс за 3,2 млрд.

У обоих экс-резидентов один учредитель — «СКИ-Групп» — и один гендиректор: москвич Егор Леонов. Обе получили преференции зоны — пониженные налоги и льготные ставки аренды. Но так свои замки и не построили.

В «Бирюзовой Катуни» на Алтае. Vk.com/bkatun

Проверяющие лишь обнаружили частично огороженный участок — стоимость забора и следы земляных работ на 3 млрд явно не тянули.

При этом обе фирмы успели побывать поручителями по кредитам НТЦ «Атлас» — компании-разработчика оборудования и софта для госорганов, информация об этом содержится в Хорошиловском райсуде Москвы.

За нарушение обязательств по особой зоне обе фирмы должны были заплатить по 5 млн рублей — решение об этом принял суд.

А в 2021 году управление по туризму решило разойтись сразу с четырьмя резидентами. Первый иск, по которому суд вынес решение в текущем году, был к барнаульской фирме «Лоджет».

«Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Попала на пересменку

Фирма «Лоджет» обязалась построить туркомплекс «Лоджет Вилладж»: здания для ѴІР-персон и домики эконом-класса, конференц-зал «Капсула» и ресторан, административное здание.

Инвестиции расписали по графику, к моменту подачи иска — началу 2021 года — фирма уже должна была вложить порядка 70 млн рублей. Но обязательства она не выполнила — даже не подписала договор аренды.

Судя по датам, упомянутым в судебном решении, фирма попала в «пересменку»: управление по туризму пописало с ней соглашение в сентябре 2018 года, когда в Алтайском крае был избран новый губернатор. А через месяц у управления появился и новый начальник Евгений Дешевых, который, по его же собственному заявлению, занялся ревизией резидентов.

«Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Виноваты обстоятельства и чиновники

Фирма «Лоджет», однако, с требованием чиновников расторгнуть соглашение и выплатить штраф (5 млн) не согласилась.

Ее представитель пытался убедить судей, что его вины в «ничегонеделании» нет: фирма год занималась оформлением участков и постановкой их на госучет, а также поздно, только год спустя, получила от управления по туризму проект договора аренды. Ну, а потом ей помешала пандемии коронавируса.

Суд решил, что виноваты оба — и ведомство, и резидент. И все же расторг соглашение — безусловных доказательств, что резидент предпринял все, чтобы исполнить обещанное, судья не услышал. С учетом обоюдной вины штраф «Лоджету» снижен до 500 тыс. рублей.

В отличие от фирм «Катуньспортстрой» и «СКИ-комплекс», не ставших оспаривать решение суда, фирма «Лоджет» уже подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Другие нарушители

А вот решение по иску ведомства к трем другим фирмам — «Экстримпарк», «Регион-Тур» и «Кемпинг Катуни» — арбитраж еще не вынес. Эти резиденты особой зоны тоже не исполнили инвестиционные обязательства.

В «Экстримпарке», например, сообщали, что построят аквапарк и парк аттракционов, в компании «Кемпинг Катунь» — что инвестируют 300 млн рублей в современный кемпинг и гостиничный комплекс. В 2021 году подан иск о расторжении с ними соглашения о деятельности в турзоне и выплате штрафа в 5 млн.

Впрочем, участки, которые им придется освободить, видимо, пустовать не будут. Турзоной интересуются другие инвесторы — по крайней мере, заявления о новых мегапроектах сделаны.

В «Бирюзовой Катуни» на Алтае. Vk.com/bkatun

Напомним, правительство края заключило соглашение с компанией близкого к президенту РФ бизнесмена Аркадия Ротенберга «Новые вершины». Компания заявила, что инвестирует на территории особой зоны 25 млрд рублей. Резидентом «Бирюзовой Катуни» она стала в конце 2020 года.

А в 2019 году власти сообщали, что компания «Сфера Леса» (тоже связанная с Аркадием Ротенбергом) построит в «Бирюзовой Катуни» детский оздоровительный лагерь — что-то вроде «Артека».

Что же касается судьбы резидентов, с которыми «Бирюзовая Катунь» рассталась в 2019—2020 годах, то она простая: «Катуньспортстрой» находится в стадии ликвидации, «СКИ-комплекс» планируется исключить из реестра юрлиц как недействующую фирму. Очень удобно — штраф платить не придется.

«Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Дела у самой «Бирюзовой Катуни»

Между тем, атаки на управляющую компанию турзоны — акционерное общество «Бирюзовая Катунь» — продолжаются. Как раз недавно закончилась очередная — безуспешная, как и все предыдущие.

Предприниматель Андрей Манохин, фирме которого принадлежало кафе «Бочками», уже дважды подавал заявление в арбитраж и требовал признать «Бирюзовую Катунь» банкротом. И суд дважды прекращал дело, последний раз — 16 июля.

Ранее иски о банкротстве «Бирюзовой Катуни» подавали налоговая служба и «Алтайэнергосбыт». После того, как компания оплачивала долги, дела о банкротстве тоже прекращались.