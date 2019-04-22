«Бирюзовая Катунь» требует снести кафе «Бочкари»

Акционерное общество «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» требует в арбитражном суде от туркомплекса «Красный камень» снести кафе «Бочкари», построенное на территории зоны. Представитель туркомплекса с требованием не согласен и полагает, что акционерное общество, подав такое заявление в суд, осуществляет свои права недобросовестно и не разумно.

Требуем снести за свой счет

Иск о сносе одноэтажного кафе «Бочкари» (судя по материалам суда, к «Бочкаревскому пивоваренному заводу» оно прямого отношения не имеет) площадью 335,3 кв. метра, построенного на территории «Бирюзовой Катуни», подан к туркомплексу «Красный камень» и администрации Алтайского района.

Суть требований — признать здание самовольной постройкой и снести его в течение 30 дней после вступления в силу решения суда. Сделать это, по мнению истца (ОЭЗ), должен туркомплекс «Красный камень» за счет собственных средств.

В этом же иске ОЭЗ намерена добиться признания недействительными разрешения на строительство кафе и ввод его в эксплуатацию, выданные администрацией Алтайского района в 2018 году.

Строительство гостиничного комплекса «Алтика Алтай» в «Бирюзовой Катуни». Родочинская Евгения.

Не спросил собственника

Между тем, представитель туркомплекса «Красный камень» с этими требованиями полностью не согласен. В ходе процесса он заявил, что собственник земельных участков — Министерство экономического развития России — предоставил их в аренду для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры особой экономической зоны, и это предусмотрено договором аренды в туркомплексом от 2013 года.

Истцу (акционерному обществу ОЭЗ «Бирюзовая Кануть») предоставлено право сдавать земельные участки в субаренду с письменного согласия арендодателя — минэкономразвития.

Но «по каким-то своим соображениям истец уклоняется предоставлять в суд данный документ», продолжает представитель туркомплекса. По его словам, позицию собственника участков и арендодателя по договору с «Красным камнем» истец суду не представил и, видимо, свой иск с ним не согласовал.

Из пояснения туркомплекса «Красный камень» арбитражному суду от 25 января:

Истец обращаясь в суд с настоящим иском осуществляет свои права недобросовестно и не разумно.

Решение по этому иску суд еще не принял. Суд привлек Минэкономразвития РФ в качестве третьего лица, а Росреестру запретил регистрировать права (или переход прав) и сделки в отношении кафе «Бочкари». Ближайшее заседание суда состоится 20 мая.

Строительство гостиничного комплекса «Алтика Алтай» в «Бирюзовой Катуни». Родочинская Евгения.

Переосмысление взаимоотношений

Ранее новый руководитель краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых заявил, что ведомство начало ревизию резидентов и переосмысление взаимоотношений с ними.

В дальнейшем стало известно, что управление намерено расторгнуть соглашение с резидентами «Бирюзовой Катуни» — компаниями «СКИ-Комплекс» (построила горнолыжный комплекс) и «КатуньСпортСтрой» (построила гостиничный комплекс для горнолыжников). Обе компании давно не делали никаких капитальных вложений в развитие турзоны, пояснил Евгений Дешевых.

Иск к фирме «КатуньСпортСтрой» подан в арбитраж в феврале 2019 года. Управление по туризму требует не только расторгнуть соглашение, но и взыскать с нее задолженность по аренде, пеню и штраф на сумму 5 млн рублей.

«Бирюзовая Катунь» Лидия Соколова

Кредиторы и дебиторы

Очевидно, положение ОЭЗ в настоящий момент непростое. Ей задолжали арендаторы, а кредиторы предъявляют долги: в частности, «Стройгаз» подал три иска на общую сумму около 23 млн рублей, «Алтайэнергосбыт» один иск на 2 млн рублей.

Налоговая служба и вовсе пытается обанкротить ОЭЗ из-за ее задолженности по налогам, превышающей 5 млн рублей. В правительстве края завили, что поэтапно погасят эту задолженность, однако судебный процесс пока продолжается.

Тем не менее, ее развитие продолжается. Власти заявили, что начали подключать объекты к газу, первым потребителем стал резидент ОЭЗ «Алтай-Парк-Отель», сообщили в середине апреля в правительства края. Впрочем, подключить объекты турзоны к газу власти намеревались еще в 2013 году. На проведение газопровода к селу Нижняя Каянча было потрачено около 1 млрд рублей, сообщала тогда «Алтайская правда».